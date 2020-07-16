На Вятке возбудили дело по факту вспышки COVID-19 в детском лагере

В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту заражения детей и сотрудников детского оздоровительного лагеря коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Этому предшествовала доследственная проверка сообщений о вспышке COVID-19 в детском лагере. По ее результатам было принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК России "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Напомним, ранее в детском лагере Кировской области выявили коронавирус у одного ребенка. Его поместили в инфекционный госпиталь, а лагерь закрыли на карантин. О новых заболевших информации пока нет.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.