В Оренбуржье запустили интерактивную карту мер поддержки бизнеса

Карта получателей мер господдержки для пострадавших от коронавируса отраслей в Оренбургской области появилась в широком доступе. В онлайн-режиме на ней отображается общее число предпринимателей по каждому муниципалитету, которые уже воспользовались финансовой помощью.

Глава Оренбургской области Денис Паслер в еженедельном режиме контролирует оказание мер поддержки малому и среднему предпринимательству и отслеживает активность территорий в использовании предоставленных бизнесу возможностей.

Новый онлайн ресурс был запущен министерством экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области совместно с региональным информационно-аналитическим центром.

- Наша задача - оперативно реагировать на негативные последствия в экономике и на рынке труда региона, а также контролировать проводимые мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, - говорит зампред правительства Оренбургской области Наталья Левинсон.

В регионе наравне с федеральными разработаны региональные меры поддержки для наиболее пострадавших отраслей. Так для микропредприятий и малых предприятий, которые регулярно совершают пассажирские перевозки, были снижены ставки транспортного налога на 25 процентов. Индивидуальным предпринимателям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса, снизили налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения. Также понизили ставки по налогам на имущество для офисных и торговых центров, нежилых помещений.

Займы, выданные региональным фондом поддержки малого предпринимательства, разрешили выдавать с нулевой процентной ставкой на первые три месяца. Также бизнес получил отсрочку по погашению кредитов, которые были взяты ранее.

Среди федеральных мер поддержки среди оренбургских предпринимателей наиболее востребованы субсидии в размере МРОТ. Пользуются спросом программы льготного кредитования под ноль процентов на зарплату, под два процента - на возобновление деятельности, а также реструктуризация ранее выданных кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Есть и те, кто воспользовались программой льготного кредитования. Оренбургские предприниматели продолжают обращаться за субсидиями.

Продолжают работать два ресурса, запущенных с первого дня самоизоляции - стопкороновирус56, где предприниматели могут получить актуальную информацию эфпидимиологической ситуации.

Не менее популярен сайт хочупомочь56. Он стал своего рода волонтерским движением. На нем активно регистрируются жители области и представители бизнеса, все кто хочет оказать помощь и поддержку тем, кто сейчас в ней нуждается.

В свободное от работы время волонтеры разносят продуктовые наборы. Предприятия оказывают финансовую помощь больницам и врачам.

- Сайт хочупомочь56.рф. мы сделали максимально понятным для любой категории - от детей до пожилых людей. Алгоритм прост: если вы нажимаете на кнопку "хочу помочь", появляется интерактивный чат с искусственным интеллектом. Заполняете информацию о себе - и спустя несколько секунд ваша заявка отображается на нашем сайте.

Доставить продукты и лекарства пенсионерам и инвалидам, поддержать малоимущих, бесплатно подвезти маму с больным ребенком в медучреждение - благодаря неравнодушным людям ежедневно десятки таких просьб не остаются без ответа. Помощь землякам оказывают и предприятия Оренбуржья.

Справка "РГ"

Вся информация о финансовых мерах поддержки в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции представлена в виде карты на сайте министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области. Она доступна на сайте ведомства: www.oreneconomy.ru