В Перми женщина попала под колеса своего автомобиля

В Перми на улице Попова произошло дорожно-транспортное происшествие - под колеса собственного автомобиля Porsche Cayenne попала 49-летняя местная жительница.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, женщина припарковала автомобиль, но не приняла меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства. В результате, когда владелица автомобиля вышла из салона транспортного средства, автомобиль тронулся с места. При попытке его остановить женщина упала под его переднее колесо. С травмой головы, живота, переломами ребер и повреждением внутренних органов пострадавшая госпитализирована в больницу.

По факту ДТП возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".