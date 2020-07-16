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16.07.2020 09:17
Рубрика: Происшествия

В Перми женщина попала под колеса своего автомобиля

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Перми на улице Попова произошло дорожно-транспортное происшествие - под колеса собственного автомобиля Porsche Cayenne попала 49-летняя местная жительница.

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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, женщина припарковала автомобиль, но не приняла меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства. В результате, когда владелица автомобиля вышла из салона транспортного средства, автомобиль тронулся с места. При попытке его остановить женщина упала под его переднее колесо. С травмой головы, живота, переломами ребер и повреждением внутренних органов пострадавшая госпитализирована в больницу.

По факту ДТП возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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