В Пермском крае завели дело по факту сброса химических отходов в реку

Следователи пермского СК возбудили уголовное дело по факту загрязнения Камы химическими веществами. Об этом сообщили в краевом СК РФ.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Как выяснили следователи, сброс загрязняющих химических веществ произошел в период с 5 по 7 июля этого года. Об этом инциденте сообщили 8 июля владельцы химического предприятия.

По данному факту немедленно началась проверка с участием прокуратуры и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Утечка загрязняющих отходов могла произойти из специального хранилища - шламонакопителя, куда они сливаются предприятием. Следователи изъяли там образцы воды, которые направили на химическую экспертизу. Также взяты пробы воды из речки Толыч, протекающей рядом со шламонакопителем и впадающей в Каму.