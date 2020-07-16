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16.07.2020 10:58
Рубрика: Происшествия

В Прикамье преступники вымогали 200 тысяч рублей у пожилой женщины

Текст: Константин Бахарев

В Нытвенском районе Пермского края задержаны два преступника, вымогавшие под угрозой расправы 200 тысяч рублей у пожилой местной жительницы. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД РФ.

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Двое мужчин, одному из которых 23 года, а второму 34, ночью ворвались в дом 89-летней женщины. У нее гостила 66-летняя родственница, приехавшая помочь по хозяйству. Преступники заставили женщин залезть под кровать и обыскали дом. Их добычей стали четыре тысячи рублей и сотовый телефон.

Видимо, этого грабителям показалось мало и они, угрожая расправой хозяйке дома, велели через день принести им 200 тысяч рублей. После этого они ушли. Перепуганная старушка уже решила начать собирать деньги для преступников, но ее отговорила родственница. Она заявила о случившемся в полицию.

Преступники после этого были задержаны. Один сейчас под домашним арестом, второй находится в СИЗО. По факту ночного нападения полиция возбудили уголовное дело.

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