В Уфе из супермаркета украли банкомат с 2,5 млн рублей

Полицейские разыскивают вора, укравшего банкомат из супермаркета. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, инцидент произошел в Ленинском районе Уфы 14 июля, а сообщение о нем поступило 15-го.

- После просмотра записей с камер наблюдения можно предположить, что злоумышленник под видом рабочего зашел в магазин, - уточнили в пресс-службе. - Он старательно делал вид, что ремонтирует автомат, затем погрузил его на приготовленную грузовую тележку и спокойно вышел. Добычей преступника стало более 2,5 миллиона рублей.

Полицейские просят тех, кто может помочь в розыске преступника, обратиться в ближайшее отделение полиции.