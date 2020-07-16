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Рубрика: Власть

Теперь заживем!

В Ульяновске запускают новый проект, который поможет открыть свое дело и выйти из бедности
Текст: Ольга Дмитренко (Ульяновск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8210)
В Ульяновской области запускают пилотный проект "Зажиточная семья". С его помощью власти хотят добиться, чтобы социальный контракт активнее помогал людям выходить из бедности, делать первые шаги в бизнесе.
Свою мастерскую Ярослав Швердяков показал ульяновскому губернатору Сергею Морозову. Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Свою мастерскую Ярослав Швердяков показал ульяновскому губернатору Сергею Морозову. Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Свою мастерскую Ярослав Швердяков показал ульяновскому губернатору Сергею Морозову. Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

Пока, по данным правительства области, соцконтракт существенно улучшает жизнь менее 10 процентам его участников. Благодаря новому проекту таких людей станет значительно больше.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
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За каждой семьей будут закреплять ответственного соцработника. "Должны появиться социальные менеджеры, которые будут помогать каждой семье заключать соцконтракт, рассказывать об их правах и возможностях, - отметил губернатор Сергей Морозов. - Они будут не только контролировать использование средств соцконтракта, но прежде всего консультировать. Наша цель - помочь семьям, чьи доходы ниже прожиточного минимума, выйти не только на самообеспечение, но и на устойчивую предпринимательскую деятельность. Со следующего года в область поступит федеральное финансирование, которое позволит заключать соцконтракты на обучение, предпринимательскую деятельность или организацию фермерского хозяйства. То есть те направления, которые помогут преодолеть трудную жизненную ситуацию. Эта колоссальная поддержка стала возможной благодаря нацпроекту "Демография".

Благодаря социальному контракту хобби Ярослава Швердякова стало перспективным бизнесом - он производит гримерные зеркала

В среднем по соцконтракту в Ульяновской области семьи получают по 50 тысяч рублей. Однако многое зависит от того, как представить бизнес-план проекта. Так, молодой предприниматель Ярослав Швердяков получил по соцконтракту 120 тысяч. На эти деньги он купил профессиональный фрезерный станок и открыл столярное производство по изготовлению гримерных зеркал.

Фото: iStock
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"Сначала мы пытались справиться своими силами, но потом пришло понимание, что нужно открывать собственную мастерскую, - рассказывает Ярослав. - У меня высшее образование. И благодаря этому делу мое хобби, которое пришло из детства, стало бизнесом. Любовь к дереву и работе с ним была привита еще моим дедушкой. Поэтому я оформил соцконтракт и открыл свою мастерскую - сейчас у нас уже есть заказы, и мы будем развиваться дальше".

С начала года ульяновцы заключили более 1,8 тысячи контрактов. 214 человек получили единовременные соцвыплаты на развитие личного подсобного хозяйства, в том числе на покупку домашнего скота, птицы, саженцев, рассады, развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, образовательные услуги. В следующем году общий объем финансирования проекта составит более 413 миллионов рублей. Всего с 2014 по 2019 год поддержку в качестве социальных контрактов в Ульяновской области получили более 16 тысяч человек на 140 миллионов рублей из областной казны.

Официально

В 2020 году 21 пилотному региону выделено 7 млрд рублей на софинансирование расходов по социальным контрактам. Это новый вид господдержки, с помощью которой малоимущим семьям и одиноким гражданам помогают преодолеть бедность и выйти на самостоятельный источник дохода, пояснили в минтруде. Социальный контракт заключается на срок от трех месяцев до года, при необходимости может продлеваться. Главное его условие, что выделенные средства должны быть потрачены на преодоление жизненных трудностей, а не на ежедневные расходы. Для этого органами социальной защиты разрабатывается план, в который могут включить, например, обязательное трудоустройство или профессиональное обучение граждан, лечение членов семьи, помощь в развитии малого бизнеса или подсобного хозяйства, иные меры поддержки, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации. В числе мероприятий, которые граждане обязуются выполнить, могут быть поиск работы, профессиональное обучение и дополнительное образование, занятие предпринимательской деятельностью. По завершении соцконтракта у многих семей улучшается материальное положение.

Подготовила Елена Манукиян

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