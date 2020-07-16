Завод на Вятке скидывал в реку нефть с превышением нормы в семь раз

В Кировской области суд обязал Омутнинский металлургический завод привести в порядок очистные сооружения, через которые с многократным превышением предельно допустимых концентраций в реку Омутная утекали нефтепродукты, железо и марганец. Об этом сообщила прокуратура региона.

Нарушения выявили во время ведомственной проверки. В частности, по нефти и нефтепродуктам превышения были в семь раз, железу - в шесть, марганцу - в 15.

По мнению прокуратуры, эти сточные воды причиняют вред окружающей природной среде и ухудшают условия проживания людей в этом районе. Ведомство внесло руководству завода представление устранить выявленные нарушения, но действенных мер, чтобы исправить ситуацию, предприятие не приняло. После чего прокуратура вынуждена была направить в суд аналогичное исковое заявление.

Рассмотрев его, Омутнинский районный суд признал требования прокуратуры обоснованными и обязал предприятие обеспечить соблюдение нормативов допустимых сбросов сточных вод в реку.