Новости

Организаторы перенесли шествие "Бессмертного полка" с 26 июля 17:31
Эксперт рассказала о маркировке купальников и вещей из сэконд-хенда 17:29
По трассе "Дон" в обход Лосева и Павловска проехали почти 220 тысяч авто 17:25
На Кубе раскритиковали Трампа за идею продать Пуэрто-Рико 17:24
Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году 17:16
В Судаке главу городской полиции задержали по делу о взятке 17:10
В ЗАГСах Ленобласти разрешили поцелуи 17:07
Что должен знать каждый автопутешественник 17:02
В Ленобласти нашли захоронение 310 бойцов Зимней войны 16:37
В Госдуме ответили на заявление Лондона о вмешательстве РФ в выборы 16:33
Жильцы дома в Прикамье отравились газом из-за плохой проверки дымохода 16:29
Пенсионный фонд начал самостоятельно оформлять СНИЛС на детей 16:18
Более 42 тысяч московских выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию и химии 16:15
Научно-технический совет предложили создать в коллегии ЕЭК 16:14
Приквел романа "Великий Гэтсби" выйдет в свет в 2021 году 16:12
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США 16:10
Рассекречена внешность бюджетного электрокара Dacia 16:10
Девять представителей футбольного клуба "Сочи" заболели COVID-19 16:06
Нолан и Warner Bros. поспорили о дате выхода "Довода" 15:40
Мосгорсуд признал законным арест Сафронова 15:37
Маск построит завод Tesla с площадкой для вечеринок 15:29
Вышел русский трейлер хоррора "Дьявол из мобилки" 15:27
Лицо 500-летнего человека восстановили с помощью 3D-принтера 15:26
Жители села на Ямале из-за нехватки вахтовиков построят дорогу сами 15:25
Стронций показал, кем были гиксосы - таинственные правители Египта 15:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
16.07.2020 16:29
Рубрика: Происшествия

Жильцы дома в Прикамье отравились газом из-за плохой проверки дымохода

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Чусовской городской суд Пермского края признал виновным индивидуального предпринимателя, услуги которого привели к смерти человека.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Госдума поддержала проект о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ

Как пояснили в Прокуратуре Пермского края, осужденный заключил с управляющей компанией договор, в соответствии с которым перед началом отопительного сезона обязался проверить нормативное состояние вентиляционных каналов и дымоходов многоквартирного дома. В итоге предприниматель составил акт о соответствии дымоходов действующим нормам.

В этом же году в результате закупорки дымоходов льдом, жильцы дома, использующие бытовые водонагревательные газовые приборы, отравились угарным газом. Легкий вред здоровью был причинен трем потерпевшим, еще один отравившийся угарным газом жилец дома скончался.

Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также удовлетворил иски потерпевших в размере более 1,2 миллиона рублей в части взыскания материального ущерба и компенсации морального вреда.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

Главное сегодня

Путин призвал формировать бюджет в соответствии с обновленной Конституцией
Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы
ЦИК: Регионы готовы провести голосование в сентябре в два-три дня
Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа
Шумных соседей предложили штрафовать на 50 тысяч рублей
Верховный суд разъяснил, можно ли парковаться в тупике
Мошенники в Москве продавали поддельные косметологические препараты