Жильцы дома в Прикамье отравились газом из-за плохой проверки дымохода

Чусовской городской суд Пермского края признал виновным индивидуального предпринимателя, услуги которого привели к смерти человека.

Как пояснили в Прокуратуре Пермского края, осужденный заключил с управляющей компанией договор, в соответствии с которым перед началом отопительного сезона обязался проверить нормативное состояние вентиляционных каналов и дымоходов многоквартирного дома. В итоге предприниматель составил акт о соответствии дымоходов действующим нормам.

В этом же году в результате закупорки дымоходов льдом, жильцы дома, использующие бытовые водонагревательные газовые приборы, отравились угарным газом. Легкий вред здоровью был причинен трем потерпевшим, еще один отравившийся угарным газом жилец дома скончался.

Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также удовлетворил иски потерпевших в размере более 1,2 миллиона рублей в части взыскания материального ущерба и компенсации морального вреда.