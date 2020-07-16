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16.07.2020 06:19

Связали две столицы

Что дает регионам Сибири модернизация дорог
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 155(8209)
Движение по обновленной дороге "Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк" открылось в Кузбассе.

На модернизацию построенной в 1996 году трассы протяженностью 124 километра потратили 6,3 миллиарда рублей в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Этого события автомобилисты ждали давно. Как напомнил руководитель дирекции автодорог Кузбасса Олег Шурыгин, капремонт инфраструктурного объекта, ставшего продолжением скоростной магистрали "Кемерово - Ленинск-Кузнецкий", начали еще в 2015-м. Но темпы работ оставляли желать лучшего. Их собирались завершить в сентябре 2021 года. Еще в начале нынешнего сезона оставалось привести в порядок 62 километра - практически половину. Однако удалось справиться на четырнадцать месяцев раньше. Дорожники не только полностью заменили покрытие трассы, используя асфальтобетон, но и установили барьерные ограждения по разделительной полосе и на обочинах, а также дорожные знаки.

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Четырехполосная магистраль с максимальной разрешенной скоростью 110 километров в час (на дороге от областного центра до Ленинска-Кузнецкого можно разгоняться до 130 километров в час) сократила время пути вдвое. Из одной столицы региона в другую при соблюдении скоростного режима теперь можно добраться всего за какие-то час сорок. И с меньшими затратами. Ведь чем выше качество дорожного полотна, тем ниже расход горючего и целее машина.

- Если раньше приходилось трястись по ухабам, огибая ямы и кочки, то сейчас просто выходишь на ленту и едешь, не беспокоясь ни за подвески, ни за диски, ни за резину, - говорит водитель с полувековым стажем Михаил Волков.

А Олег Шурыгин подчеркнул, что наличие разделительного ограждения исключает выезд на встречную полосу - причину почти всех ДТП, которые случались на этой дороге. Теперь, когда она отвечает самым строгим требованиям безопасности, риск лобовых столкновений сводится к минимуму. Это очень важно, поскольку магистраль, вдоль которой сконцентрировано восемьдесят процентов населения Кузбасса, обеспечивает экономические и административные связи между севером и югом региона, а также связывает его с Новосибирской областью и другими субъектами СФО.

На очереди - ввод еще нескольких ключевых объектов дорожной инфраструктуры. Так, в августе 2020-го должно открыться движение по новой дороге в обход города Мариинска. А к зимнему туристическому сезону 2021-2022 годов планируется реконструировать по нацпроекту 20-километровый участок трассы "Кузедеево - Таштагол" - единственной дороги, связывающей Шорию с другими районами Кузбасса и Сибири.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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