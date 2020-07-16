Десять человек эвакуировали в Иркутске из подтопленных ливнем домов

Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали десять человек, сообщили в пресс-службе городской администрации. Людей, вынужденных покинуть квартиры ночью, доставили в пункт временного размещения.

"Подтоплено три частных дома. Спасатели из них откачивают воду. Пожарные автомобили также ликвидируют разливы с четырех городских улиц", - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сильный дождь, который шел в городе всю среду и в ночь на четверг, оставил без света несколько адресов. От обилия осадков пострадала одна из пятиэтажек Иркутска, где рабочие вскрыли крышу, чтобы начать ремонт. Жильцы дома от эвакуации отказались. Состояние квартир в пострадавшем доме в четверг проверит специальная комиссия. Прогнозы синоптиков говорят о продолжении дождя, гидрологи предупредили о возможном повышении уровня воды в реках.