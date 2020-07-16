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16.07.2020 12:37
Рубрика: Власть

Губернатор осмотрел перинатальный центр в Новосибирске

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
К осени этого года строители обещают закончить работы на площадке акушерского корпуса государственной Новосибирской областной клинической больницы, на базе которого будет размещен перинатальный центр. Сейчас ведется его реконструкция и оснащение.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Глава региона Андрей Травников высоко оценил качество и темпы работ - строительство идет с опережением графика вопреки всем сложностям, вызванным пандемией коронавируса.

- Перинатальный центр - стратегически важный объект для новосибирского здравоохранения. На его строительство направлены значительные силы подрядчика: сегодня на площадке работает более 300 человек. При этом строители подходят к организации процесса системно. Это позволяет не только соблюдать санитарные нормы и правила, связанные с распространением коронавируса, но и сокращать сроки выполнения работ, - отметил губернатор.

Фото: Правительство Новосибирской области
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По словам генерального директора Бердского строительного треста (БСТ) Александра Воронина, в здании выполнены основные строительные работы. В дальнейшем подрядчик согласно проекту благоустроит территорию - возле здания перинатального центра будет высажена липовая аллея.

Андрей Травников поблагодарил строителей, специалистов минздрава и минстроя за ответственный подход к реализации важного для региона проекта.

Глава региона напомнил, что поддержка по завершению строительства перинатального центра оказана области в прошлом году по поручению президента страны Владимира Путина. Проект является приоритетным направлением работы губернатора и правительства Новосибирской области.

Как сообщил главный врач областной клинической больницы Анатолий Юданов, перинатальный центр станет особенным - на его площадке предполагается развитие фетальной хирургии.

- У нас будет возможность оказывать, в том числе малоинвазивную, хирургическую помощь еще не родившемуся ребенку, - отметил Анатолий Юданов.

- По графику реализация проекта должна завершиться в 2021 году, но сегодня есть все основания для того, чтобы закончить работы в срок, а, возможно, даже раньше, - резюмировал Андрей Травников.

Справка "РГ"

Перинатальный центр будет предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи населению. Строительство объекта началось в 2013 году, но уже в 2014-м оно было "заморожено" из-за трудностей с финансированием. В мае прошлого года был заключен госконтракт с БСТ на реконструкцию центра. Средства выделены из областного и федерального бюджетов.

 Мощность стационарного отделения нового центра - 213 коек, детская поликлиника рассчитана на 60 посещений в смену, взрослая - на 100.

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