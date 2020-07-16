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16.07.2020 06:48

Готовят лыжи летом

Как в Кузбассе развивают культуру путешествий внутри области
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 155(8209)
В Кузбассе на развитие внутреннего туризма выделят 42,4 миллиона рублей. Деньги пойдут на реализацию новых мер поддержки отрасли, которая сильнее других пострадала из-за пандемии коронавируса.

Так, работающим в этой сфере юридическим и физлицам, индивидуальным предпринимателям с июня по ноябрь 2020-го по госпрограмме "Молодежь, спорт и туризм Кузбасса" выплатят в общей сложности два миллиона рублей - на возмещение части транспортных расходов, связанных с предоставлением туруслуг. Цель - снизить стоимость летних пакетных туров на горнолыжные комплексы и по Кузнецкому Алатау, поднять конкурентоспособность предложений для жителей Кемеровской области и СФО. Предприятия сферы гостеприимства в результате рассчитывают получить не меньше 22 миллионов рублей дополнительных доходов.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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Горнолыжные комплексы на территории региона заработали еще в начале июня. А через месяц - туристская инфраструктура в восьми из двенадцати муниципальных образований. К этому времени, по данным областного министерства туризма и молодежной политики, там отдохнули более 25 тысяч человек. В одном только Шерегеше уже работает два с лишним десятка гостиниц.

Спортсменов встречает и Горная Саланга в Тисульском районе. В гостинице, шале и коттеджах могут отдохнуть гости экокомплекса "Танай" Промышленновского района. Гостиничный комплекс горнолыжного местечка "Южная" под Новокузнецком привлекает просторными домиками коттеджного типа, прогулками по таежным тропам и катанием по озеру на катамаранах. А в комплексе "Зеленогорский" Крапивинского муниципального округа гостиниц и кафе пока нет, зато есть пейнтбольный клуб. Коллективные средства размещения при этом везде доступны только гостям с кузбасской пропиской.

Этим летом туробъекты области готовы принять не менее 150 тысяч человек. Но уже сейчас власти и предприятия индустрии отдыха готовятся к зиме. Как отметил министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский, пандемия отняла у организаторов и любителей горных лыж и сноубординга целый месяц, вынудив закрыть объекты 30 марта, практически в разгар туристического сезона. Из-за коронавируса сорвался и традиционный фестиваль GrelkaFest.

В числе новых мер поддержки - субсидии бизнесу на приобретение детского горнолыжного инвентаря и снаряжения. До конца года намечено выплатить пятнадцать миллионов рублей. И все это - для формирования в регионе культуры катания на горных лыжах, привлечения новой аудитории, роста качества услуг и конкурентоспособности курортов, а значит - количества посещений. К слову, предприниматели, получившие субсидию, за год бесплатно поставят на лыжи две тысячи школьников.

Увеличить турпоток и сформировать культуру путешествий внутри области, как надеются организаторы, поможет региональный проект "Юный турист Кузбасса", запланированный на август-декабрь 2020-го. Для снижения финансовой нагрузки туроператоров им причитается миллион рублей субсидий на возмещение транспортных затрат. А в общем и целом поддержка внутреннего туризма должна принести экономический эффект не менее чем в 307 миллионов рублей - за счет роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет области.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Развитие туризма в России

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