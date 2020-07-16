Марат Хуснуллин: Школа в Тулуне будет готова к 1 сентября

Вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Приангарья Игорь Кобзев проинспектировали ход восстановительных работ в Тулуне.

Особое внимание они обратили строительству средней образовательной школе на 1275 мест в микрорайоне Угольщиков. Ее обещают открыть к началу нового учебного года, готова она уже на 85 процентов. Сейчас фасад здания утепляют, устанавливают окна, а будущие классы уже отделывают. Хуснуллин остался доволен увиденным:

- Считаю, что команда Игоря Кобзева за короткое время проделала в Тулуне колоссальную работу. Вопросов, конечно, много. Очень сильно повлияла ситуация с коронавирусом - и на мобилизацию рабочей силы, и на поставку материалов. Но в целом, все работы идут. Мы точно уже увидим к сентябрю красавицу-школу с двумя бассейнами, спортивными и актовым залами. Это школа высочайшего уровня, которая станет украшением города.

В то же время вице-премьер считает, что необходимо ускорить работу по капремонту улицы Ленина и строительству жилья для семей, оставшихся без крыши над головой во время наводнения прошлого года.

Инспекция показала: на 55% построено здание модульного инфекционного отделения Тулунской горбольницы. Уже установлены 64 модуля, введется внутренняя и внешняя отделка помещения, инженерные работы, монтаж электрооборудования. Идет и ремонт фасада, кровли, внешних контуров действующего здания больницы, эти работы выполнены на 60%. Сдать в эксплуатацию инфекционное отделение планируется этой осенью.

До конца года должны быть так же закончены строительство дамбы и расчистка участков реки Ия.