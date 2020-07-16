На Таймыре собрали 159 кубометров разлившегося авиационного топлива

Основная часть попавшего в результате разлива авиационного керосина в озера на Таймыре собрана спасателями, сообщает администрация муниципального образования.

По информации властей, службы извлекли из водоемов 159 кубометров топливно-водяной смеси. Сейчас обеспечивается ее транспортировка к месту временного хранения и решается вопрос о последующей утилизации опасных отходов.

- Спасательные работы продолжаются. Большое озеро дополнительно обработано сорбентом, установлена линия заградительных бонов. Для удержания сорбента на поверхности воды в ручье из озера в сторону реки Большая Хета установлена фильтрующая конструкция, - рассказали в таймырской администрации.

В ликвидации чрезвычайной ситуации участвуют 48 человек, четыре единицы техники, два плавсредства и три воздушных судна.

Напомним, ЧП произошло 12 июля в районе поселка Тухард на севере Красноярского края. При перекачке топлива с баржи на склад хранения произошла авария. В результате в воду попало более 44 тонн авиационного керосина. В связи со случившимся СК по краю возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.