Более миллиарда рублей на достройку проблемных домов предоставила Новосибирской области Федеральная публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (ППК "Фонд"). Региону эти средства нужны незамедлительно - проблема обманутых дольщиков здесь стоит очень остро. Однако, подписав соглашение с областью, к дальнейшим действиям фонд так и не перешел.

Новосибирские стройплощадки из-за распространения коронавируса не работали всего неделю. А специалистов из федеральной публично-правовой компании в регионе ждут уже пятый месяц. Фото: Татьяна Кравченко

Причину такой "неторопливости" нужно искать на федеральном уровне - депутаты регионального заксобрания направили соответствующие обращения вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, который курирует развитие строительной отрасли, и генеральному директору АО "Дом.рф" Виталию Мутко.

В число регионов, которые с 2020 года должны получить федеральное финансирование на завершение строительства проблемных объектов, Новосибирская область вошла в 2019-м. И, как сообщил министр строительства региона Иван Шмидт, по условиям сотрудничества с фондом область сделала все, чтобы начать работу: подготовлена экономическая, юридическая и документальная база, создан областной фонд, проведен анализ объектов.

В марте 2020 года губернатор Новосибирской области и ППК "Фонд" подписали соглашение о предоставлении региону субсидии в размере более одного миллиарда рублей. Чтобы выполнить условия софинансирования, необходимые суммы были заложены в бюджет области. Региональная субсидия на этот год составила 289,53 миллиона рублей, по 200 миллионов рублей - в два последующих. Эти средства являются имущественным взносом в федеральный фонд.

Следующий шаг - за фондом. Однако его до сих пор не последовало. Возможно, всему виной коронавирус, из-за которого были отменены полеты и командировки. Ожидалось, что ППК направит в Новосибирск специалистов для проведения инструментального обследования (оценки технического состояния и объемов финансирования) недостроенных домов, вошедших в число приоритетных.

По информации генерального директора "Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Новосибирской области" Дмитрия Лактионова, в числе приоритетных - четыре объекта. Это: жилой дом № 20а на улице Калинина в городе Оби, дома №№ 12 и 13 в микрорайоне Закаменский в Новосибирске, дом № 12 в Краснообске. По последнему объекту предусмотрена выплата возмещения гражданам.

Кроме того, правительство региона подготовило ходатайство в адрес генерального директора ППК, чтобы в список включили еще три проблемных дома, которые можно начать достраивать уже в этом году, а сдать в 2021-м. В их числе - дома №№ 5 и 6 на улице Вилюйской и дом № 11 микрорайона Закаменский в Новосибирске.

Еще одно ходатайство направлено в адрес вице-премьера РФ Марата Хуснуллина: областные власти предлагают снизить региональную часть софинансирования до четырех процентов (сейчас регионы софинансируют 22 процента суммы, необходимой на достройку проблемных объектов). По расчетам Игоря Шмидта, это позволило бы на выделенные из областной казны 289 миллионов рублей получить значительно больше федеральных средств и, следовательно, достроить больше домов. Ведь, по экспертным оценкам, Новосибирской области необходимо более двадцати миллиардов рублей, чтобы ликвидировать все недострои.

Проблема обманутых дольщиков в Новосибирской области - одна из самых острых. В "Реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства МКД и чьи права нарушены" (размещен на сайте минстроя), на 10 июля текущего года значилось более 2200 человек.

Только в Новосибирске из 559 строящихся домов 47 - проблемные. В этом году пока сдан один долгострой - 12-этажный дом на улице Пролетарской, 271/5. Квартиры получили 240 семей. "Строительство общей площадью почти шестнадцать тысяч квадратных метров застройщик - ООО "СтройЭверест-Н" - начал еще в 2015 году, однако сроки сдачи переносились неоднократно. Под контролем минстроя региона работы активизировались в 2018 году", сообщает правительство Новосибирской области.

Заместитель председателя профильного комитета заксобрания Дмитрий Козловский напомнил про недостроенный дом в микрорайоне Новомарусино, где квартиры ожидают около 620 семей. По данным минстроя, там ситуация несколько лучше, чем на остальных проблемных объектах. По словам Ивана Шмидта, тот застройщик, в отношении которого сейчас ведется уголовное преследование, заплатил в страховой фонд в Москве.

- Это дает нам юридическое право получить страховые выплаты от фонда. Подтверждение мы получили, но должно пройти заседание наблюдательного совета фонда, которое пока не проводилось из-за пандемии, - сказал министр.

- Поскольку застройщик, который всех обманул, перечислял выплаты в компенсационный фонд, решение будет принято в Москве. Дольщикам должны либо выделить средства на достройку дома, либо выплатить деньги, - подытожил Дмитрий Козловский.

В свое время региональный минстрой разработал алгоритм достройки дома № 11 в микрорайоне Закаменский - за счет средств, полученных жилищно-строительным кооперативом в рамках масштабного инвестиционного проекта. Этот объект на момент банкротства застройщика - ООО "Неоград-Инвест" - находился в высокой степени готовности.

- В 2019 году для достройки домов микрорайона Закаменский реализованы масштабные инвестиционные проекты, в рамках которых каждому из четырех ЖСК перечислено по 45 миллионов рублей. Три ЖСК эти средства освоили, а кооператив "Закаменский-11" не использовал средства по целевому назначению, и они по-прежнему остаются на счету кооператива, - говорил в феврале этого года заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Проверка расходования денежных средств ЖСК "Закаменский-11" показала, что руководство кооператива использовало средства неэффективно. Теперь власти и дольщики надеются, что и этот проблемный дом удастся достроить с помощью ППК "Фонд". Видимо, осталось только дождаться победы над вирусом.

Мнение

Алексей Колмаков, заместитель министра строительства Новосибирской области:

- Возможность получить финансирование достройки проблемного объекта с участием механизма ППК "Фонд" есть у большинства пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Для этого конкурсному управляющему либо ЖСК, созданному для достройки объектов, необходимо подготовить соответствующую заявку на участие в программе и отправить ее в фонд, приложив документы. Вся работа по подготовке документов и достройке проблемных домов с участием средств ППК ведется под контролем и при непосредственном участии минстроя региона. Одним из обязательных условий участия домов в программе является завершение установленных действующим законодательством банкротных процедур в отношении недобросовестных застройщиков.

Справка "РГ"

В Новосибирской области действует ряд мер поддержки в сфере долевого строительства. С привлечением бюджетных средств в 2019 году были восстановлены права 727 граждан пяти проблемных объектов, находящихся в реестре минстроя региона. Всего за год решены проблемы 2?143 дольщиков тринадцати домов.