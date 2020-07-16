Почти на всей территории Алтайского края ввели режим ЧС из-за засухи

В Алтайском крае с 10 июля во всех 59 сельских районах, а также в двух городах, Барнауле и Славгороде, действует режим чрезвычайной ситуации из-за небывалой засухи. Регион третий месяц страдает от жары, суховеев и недостатка осадков. Для аграриев это настоящая беда: урожай сохнет на корню, часть посевов они уже потеряли. И хотя за последние дни в ряде районов прошли дожди, они уже не оживят погибший урожай. По предварительной оценке, из-за масштабной засухи Алтайский край в этом году может лишиться до половины урожая. Ежегодно аграрный регион собирает 4,2-4,3 миллиона тонн зерновых.

- Год аномальный, - сетует руководитель крестьянского хозяйства "Горизонт" из Михайловского района Виктор Дафт. - Такой ранней весны у нас никогда не было: в апреле стояла жара под тридцать градусов. Пришлось сеять на две недели раньше агротехнических сроков. Обычно в середине мая только начинаем посевную, а нынче 20 мая уже закончили. Боялись, что из-за раннего сева растениям не хватит влаги. Так и вышло. Не помогли и большие запасы снега этой зимой - суховеи все выдули. На полях, где сев проводили позже всего - 20 мая, семена даже не успели дать всходы - просто засохли в земле.

В степных районах края засухой крестьян не удивишь: она бывает здесь часто. Фермеры уже приноровились - возделывают засухоустойчивые сорта и культуры. Сборы хоть и небольшие, но зерно здесь получают качественное, с высокой клейковиной, которое ценится на рынке. Но в этом году некоторые хозяйства могут остаться вообще без урожая.

По оценке аграриев, такой засухи в регионе не было с 1997 года. Но тогда пострадало только двадцать районов, а сейчас урожай гибнет даже в тех районах, где обычно засухи не бывает. "Мы в кулундинской степи к жаре и суши привыкли - все-таки зона рискованного земледелия. Но чтобы в приобской зоне была засуха, я такого не помню", - удивляется Виктор Драфт, почти полвека работающий в сельском хозяйстве.

Проблемы возникли и у животноводов. По словам главы сельхозпредприятия "Колос" из Локтевского района Сергея Бенслера, во многих районах ощущается дефицит кормовых культур, что ставит под угрозу заготовку кормов на зиму.

- Мы сейчас скашиваем все, что только есть в округе, чтобы запасти хоть немного кормов. Достаем солому из стратегических запасов прошлых лет, но поголовье снижать не планируем, - подчеркивает он. - Проблемы будут и с заготовкой семян. Думаю, не доберем примерно тридцати процентов семенного материала на следующую посевную. Поэтому уже сейчас нужно закладывать господдержку на его приобретение.

По данным регионального минсельхоза, острая нехватка влаги ощущается почти на 80 процентах посевных площадей из 5,2 миллиона возделываемых в крае гектаров. В 44 районах на 750 тысячах засеянных гектаров сгорело более половины посевов. Конечно, самая тяжелая ситуация - в степных районах, которые и в прошлом году не могли похвастать хорошим урожаем из-за недостатка влаги. Но если в 2019 году здесь собрали в среднем по двенадцать-семнадцать центнеров с гектара, то в этом году, по прогнозам, не будет больше семи-девяти центнеров. "При таком урожае мы едва ли сможем покрыть затраты", - сетуют аграрии-степняки.

- Ущерб по прямым затратам мы уже оцениваем в 0,5 миллиарда рублей, а недополученный урожай - в семь миллиардов рублей в ценах прошлого года, - озвучил предварительные цифры министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев.

Без господдержки сельхозпроизводителям будет сложно пережить масштабную засуху и подготовиться к следующему полевому сезону. Но чтобы на нее рассчитывать, надо сначала доказать потери урожая. Для этого в регионе и ввели режим ЧС.

Прямая речь

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

- Ситуация в этом году, действительно, чрезвычайная. Нам нужно оперативно подсчитывать ущерб, чтобы обратиться в правительство РФ за помощью в его возмещении. А также начинать переговоры с банками о пролонгации кредитов сельхозпроизводителям, которые пострадали от засухи. И с партнерами, контрагентами хозяйствам надо уже сейчас договариваться об отсрочках платежей, поставке продукции на других условиях в связи с форс-мажором. Главное, чтобы сельхозпредприятия не доводили ситуацию до банкротства, а постарались остаться на плаву.