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Рубрика: Происшествия

В Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов

В Иркутске началась эвакуация жителей из подтопленных дождем домов. Для людей приготовлены пункты временного размещения, в которых уже находятся шесть человек, сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: РИА Новости
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"Власти города продолжают принимать заявки на эвакуацию от жителей. Пункты временного размещения развернуты в образовательных учреждениях Иркутска", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Синоптики предупреждают о новых осадках на четверг, а гидрологи о возможном повышении уровня воды в реках. От дождя пострадала одна из городских подстанций, а потому в Иркутске фиксируют локальные отключения света, частично приостановлено движение трамваев. Аварийные службы работают в усиленном режиме, откачивая воду и убирая с городских улиц поваленные деревья.

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