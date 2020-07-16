В Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов

В Иркутске началась эвакуация жителей из подтопленных дождем домов. Для людей приготовлены пункты временного размещения, в которых уже находятся шесть человек, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Власти города продолжают принимать заявки на эвакуацию от жителей. Пункты временного размещения развернуты в образовательных учреждениях Иркутска", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Синоптики предупреждают о новых осадках на четверг, а гидрологи о возможном повышении уровня воды в реках. От дождя пострадала одна из городских подстанций, а потому в Иркутске фиксируют локальные отключения света, частично приостановлено движение трамваев. Аварийные службы работают в усиленном режиме, откачивая воду и убирая с городских улиц поваленные деревья.