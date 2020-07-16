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16.07.2020 15:26
Рубрика: Власть

В Новосибирске осенью откроют Центр хоккейного мастерства "Космос"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Центр повышения хоккейного мастерства "Космос" примет первых посетителей уже в сентябре текущего года. Об этом главе города Анатолию Локтю сообщил Артем Блукке, директор ООО "Центр хоккейного мастерства" (ЦХМ), которое является концессионером в проекте реконструкции здания бывшего кинотеатра "Космос".
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Мэр в рамках выездного дня в Калининском районе побывал на площадке строящегося объекта, расположенного на улице Богдана Хмельницкого, 23. Здесь он провел совещание со специалистами.

Как подчеркнул Анатолий Локоть, в Новосибирске одновременно ведутся работы по созданию ледовой арены (многофункционального спортивного комплекса), реконструкции ледового дворца спорта "Сибирь" и бывшего здания кинотеатра "Космос", в котором будут созданы все условия для тренировки юных спортсменов - воспитанников муниципального учреждения "Новосибирский центр высшего спортивного мастерства" и Школы хоккейного мастерства, которая также находится в Калининском районе.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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- Все это звенья одной задачи по подготовке Новосибирска к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, - отметил Анатолий Локоть. - Здесь, в центре "Космос", будут тренироваться мальчишки, будущие звезды хоккея, и, конечно, совершенствовать мастерство профессиональные хоккеисты.

За реконструкцией здания следят жители Калининки, для которых здание бывшего кинотеатра - знаковое. Горожане настояли на том, чтобы был сохранен традиционный облик фасада. Мэр отметил, что это является важным условием концессионного соглашения. Даже историческое название - "Космос" - останется неизменным. Кроме того, предусмотрено благоустройство территории, прилегающей к спортивному центру.

Функциональная роль здания согласно концессионному соглашению, заключенному в 2018 году между мэрией и ЦХМ на тридцать лет, поменяется - кино заменит спорт, но сохранится социальная направленность. По словам заместителя мэра - начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики Анны Терешковой, тренироваться в "Космосе" смогут все - как любители, так и профессионалы. По условиям концессионного соглашения 15 часов в неделю будет отведено для бесплатных занятий воспитанников муниципальных учреждений города.

- Речь не идет о массовых занятиях спортом и физкультурой, школа рассчитана на талантливых детей, и здесь их подготовка будет усилена, - заметила Анна Терешкова.

Директор Центра хоккейного мастерства Артем Блукке пояснил, что с открытием "Космоса" многие проблемы в подготовке хоккеистов будут решены. Спортсмены смогут отрабатывать технику, оттачивать мастерство под присмотром тренеров. Это индивидуальная подготовка, которая позволит повышать уровень каждого игрока.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Кроме того, в "Космосе" смогут заниматься различными видами спорта, включая плавание, все желающие, будут разработаны программы для пенсионеров, студентов, появятся семейные абонементы.

- Реконструкция здания "Космос" - масштабный проект для нашего города. На первом этаже спортивного центра разместится основная зона профессиональной подготовки хоккеистов. Здесь обустроены две мини площадки с искусственным льдом. На втором этаже появятся зоны функциональной и общефизической подготовки (фитнес-центр), - рассказала фитнес-директор ЦХМ "Космос" Наталья Целева. - Особо хочется сказать о специальных тренажерах, которыми будет оснащен "Космос". Такие есть только в двух московских центрах. Это хоккейная беговая дорожка для оттачивания техники катания, бросковая зона с искусственным льдом. Хоккей не просто спорт для новосибирцев, и нам хотелось бы выйти на другой - комплексный - уровень подготовки наших спортсменов.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Павел Чернышев отметил, что ЛДС "Сибирь" давно не справляется с наплывом желающих заниматься хоккеем. Тем более, на большом льду сложно организовать специальную подготовку юных спортсменов, заниматься оттачиванием техники.

- Создание такого центра, как "Космос", безусловно, важно для всех жителей города и особенно Калининского района. Важно, чтобы такие здания "сохраняли" социальную направленность и были доступны для детей. В дальнейшем здесь будет спортивно-образовательный центр, - подчеркнул Павел Чернышев.

- По концессионному соглашению ввод центра в эксплуатацию должен состояться через три года после подписания документа. Руководство компании-концессионера выразило готовность сдвинуть сроки сдачи центра на год раньше - то есть на сентябрь 2020 года. Мы готовы помогать партнерам в реализации планов. Я не первый раз приезжаю на объект, вижу, как здесь все меняется. По соглашению концессионер вкладывает в реконструкцию не менее 70 миллионов рублей, но видно, что затраты существеннее: проведена кардинальная перепланировка здания, усилена конструкция, заменена крыша. Уже закуплено специальное оборудование для индивидуальных занятий, профессиональной подготовки хоккеистов, совершенствования их мастерства, - резюмировал Анатолий Локоть.

Справка "РГ"

После реконструкции полезная площадь здания увеличится с 1,5 тысячи до трех тысяч квадратных метров - за счет добавления цокольного этажа, где разместятся раздевалки, кофейня и бассейн, который введут в эксплуатацию на втором этапе.

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