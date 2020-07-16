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16.07.2020 03:59

Работа с опережением

Заводы "Сибцема" увеличили выпуск основной продукции и осваивают новые ниши
Текст: Юлия Славина (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 155(8209)
2,2 миллиона тонн основной продукции выпустили за шесть месяцев 2020 года заводы холдинга "Сибирский цемент" (плюс четыре процента к аналогичному показателю 2019-го) на фоне возобновления строительных работ в Сибирском федеральном округе.

Почти миллион тонн выдал на стройплощадки региона "Топкинский цемент", превысив результат прошлого года на один процент. На два процента - до 295,1 тысячи тонн - увеличил объемы производства Красноярский завод. В еще более ощутимом плюсе вошли во второе полугодие новые управляемые общества холдинга: "Ангарскцемент" за январь-июнь произвел около 288,7 тысячи тонн, а "Искитимцемент" - 453,8 тысячи тонн продукции, что на девять и восемь процентов больше, чем в первом полугодии 2019-го соответственно. А Тимлюйскому цемзаводу удалось сохранить стабильность. Несмотря на рыночные сложности, предприятие, как и в первом полугодии 2019-го, изготовило 165,1 тысячи тонн цемента.

- Для цементной промышленности, впрочем, как и для многих других отраслей, первое полугодие 2020-го оказалось тяжелым периодом. В апреле, который традиционно открывал высокий строительный сезон в Сибири, рынок федерального округа рухнул: по расчетам аналитиков нашей компании, его емкость сократилась на двадцать процентов к уровню апреля 2019-го. После возобновления работ на строительных площадках падение удалось отыграть: по итогам января-июня оцениваем объем потребления цемента в СФО, а также в Бурятии и Забайкальском крае, в 2,4 миллиона тонн, что на 0,6 процента выше аналогичного показателя прошлого года, - подчеркивает первый вице-президент АО "ХК "Сибцем" Геннадий Рассказов. - Однако ситуация остается сложной, предсказать ее развитие практически невозможно.

Приостановка строек этой весной не могла не отразиться на работе бетонщиков. За шесть месяцев 2020-го "Сибирский бетон" отгрузил заказчикам 101,5 тысячи кубических метров смесей - на 21 процент меньше, чем годом ранее. Производственные показатели зависят и от перемен на внешнем рынке. Так, уменьшение спроса на волновой шифер 40/150 (СВ) в Таджикистане отозвалось резким сокращением объема его отгрузок с комбината "Волна". В результате выпуск хризотилцементной продукции сократился на сорок процентов - до 2,3 миллиона квадратных метров.

Но, фиксируя уменьшение спроса у таджикских потребителей, сибирский завод активно осваивает другие ниши. Производственные мощности переориентируют на выпуск цветных изделий для внутреннего рынка, так как продажи ярких современных фасадных материалов с более высокой добавленной стоимостью в России неуклонно растут. И это позволяет "Волне" компенсировать экономические потери из-за сокращения экспорта традиционного серого шифера.

- Все заводы холдинга продолжают бесперебойную работу, точно в срок отгружая потребителям строительные материалы стабильно высокого качества, - резюмирует Геннадий Рассказов.

На правах рекламы

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