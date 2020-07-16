В Томске выпустят препарат для лечения неоперабельной опухоли печени

В Томске начнут выпускать микросферы иттрия - радиофармпрепарат для лечения неоперабельной опухоли печени.

Промышленное производство лекарства будет запущено осенью это года на исследовательском ядерном реакторе Томского политехнического университета. Новым радиофармпрепаратом уже заинтересовались ведущие российские и европейские клиники.

Данная методика лечения предназначена для пациентов с неоперабельным раком печени и пока в РФ не применяется. Препарат зарегистрирован и успешно прошел клинические испытания.

- Микросферы иттрия вводятся в кровеносный канал пациента, который доставляет их непосредственно к опухоли, - сообщает пресс-служба Томского политехнического университета. - После доставки сферы перекрывают доступ крови с кислородом к метастазам, параллельно воздействуя на них бета-излучением.

В отличие от химиотерапии, микросферы воздействуют не на весь организм пациента, а только на опухоль. Это позволяет существенно улучшить качество жизни после терапии и продлить ее срок.