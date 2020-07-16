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16.07.2020 11:21
Рубрика: Происшествия

В Томске заместителя мэра поймали на взятке

Текст: Наталья Граф (Томск)

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя мэра города Томска по безопасности и управлению делами.

Высокопоставленный чиновник задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

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- Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 290 УК РФ, - сообщила "РГ" представитель СУ СК по Томской области Елена Лебедева. - По предварительным данным, подозреваемый в период с 2016 по 2018 годы лично получил от гражданки взятку в крупном размере за способствование, в силу занимаемой должности, совершению иными должностными лицами действий в пользу взяткодательницы.

По месту жительства и работы заместителя мэра прошли обыски. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Задержанный чиновник ранее работал в правоохранительных органах - возглавлял УМВД по городу Томску. На пост заместителя мэра он был назначен в 2016 году.

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