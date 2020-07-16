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16.07.2020 18:13
Рубрика: Власть

В Томской области в режиме телемоста прошел Цифровой день

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Цифровой день прошел в Томской области. Старт ему был дан в режиме видеоконференцсвязи, в которой приняли участие губернатор региона Сергей Жвачкин и председатель Сибирского банка ПАО "Сбербанк" Татьяна Галкина.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как отметил глава области, Цифровой день региональные власти проводят совместно с банком.

- Когда мы говорим о национальных проектах, как правило, больше на слуху те, что касаются строительства, дорог, социальной сферы и промышленного производства. Однако я считаю, что проект "Цифровая экономика" играет не менее важную роль. Ведь задача этого проекта - модернизировать экономику, социальную сферу, городское хозяйство, ускорить развитие бизнеса и в целом улучшить качество жизни людей, - сказал губернатор Сергей Жвачкин на открытии телемоста.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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Губернатор отметил, что цифровая трансформация сегодня происходит во всех сферах, особенно - в образовании и гостеприимстве. Как ни странно, не последнюю роль в этом сыграла пандемия коронавируса и связанный с ней режим вынужденных ограничений.

- Нет худа без добра. Но наша задача - трансформировать не только отдельные отрасли, а экономику и социальную сферу в целом. Нам нужно быстрее внедрять цифровые технологии в такие важнейшие сферы, как медицина, транспорт, городское хозяйство, жилищно-коммунальный комплекс, государственное и муниципальное управление, развивать искусственный интеллект, электронную коммерцию, - сказал Сергей Жвачкин.

Участники "Цифрового дня" также обсудили ряд совместных проектов, в том числе возможности лабораторий Сбербанка для "Большого университета Томска". Было отмечено, что аналитика туризма может быть выстроена на основе больших данных, а для регионов актуально развитие интеллектуальной транспортной системы.

В пресс-службе областной администрации сообщили, что в апреле текущего года Сергей Жвачкин подписал с председателем Сибирского банка Сбербанка РФ Татьяной Галкиной дорожную карту по реализации совместных проектов в области цифровых технологий. При поддержке банка и консультантов компании Strategy Partners региональные власти начали оценку текущего уровня цифровизации Томской области и выработку приоритетов по каждой отрасли.

Справка "РГ"

В числе ключевых задач "Цифровой экономики РФ" - создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами власти.

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