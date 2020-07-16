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16.07.2020 19:56
Рубрика: Общество

Ностальгия в объективе

Житель Томска фотографирует город для скучающих по родине земляков
Текст: Наталья Граф (Томск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8210)
Томич Иван Ларионов увлекается фотографией и любит кататься по летнему городу на велосипеде. Во время прогулок он снимает на камеру улицы и дома и отправляет снимки уехавшим из Томска землякам.
Иван Ларионов передает фотоприветы из Томска. Фото: Из личного архива Ивана Ларионова

Необычное хобби появилось у Ивана случайно. В соцсетях он вступил в группу "Всемирный союз томичей" и обратил внимание на то, как радуются фотографиям и новостям из родного города его бывшие жители. Пишут, что очень скучают по Томску и мечтают хотя бы одним глазком посмотреть на те места, где прошли их детство и юность. И парень решил предложить землякам свою помощь. "Здравствуйте! Если вдруг кто-то хочет увидеть свой дом, в котором жил в детстве, или школу, в которой учился, или вообще любое здание или место - пишите мне, я прокачусь на велосипеде и сделаю фотографии. Услуга бесплатная, я все равно катаюсь по всему городу и фотографирую, а так хоть конкретные задачи будут, готов этим заниматься до конца лета", - написал фотограф в соцсетях и тут же получил несколько десятков заявок!

Оказалось, что кто-то мечтает увидеть отчий дом, кто-то тропинку, по которой бегал в школу, и окно на третьем этаже, а кто-то остров на реке, куда уплывал тайком вместе с соседскими мальчишками...

Фото: фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж"
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Задания такие фотограф получает ежедневно. "Первую половину дня я работаю, а после обеда сажусь на велосипед и еду по указанным адресам, - рассказал "РГ" Иван Ларионов. - Уже выполнил 19 заявок. Стараюсь делать не менее десяти снимков. Чтобы на них можно было увидеть не только само здание, но и те места, которые его окружают".

Сам Иван говорит, что в сложных ситуациях готов подключать к поискам историков и краеведов. Если здание не сохранилось, то будет пытаться найти то место, где оно когда-то стояло. Пусть этот волонтерский проект станет моим маленьким вкладом в добрые дела, которые должен совершать каждый человек, - решил фотограф.

А тем временем у Ларионова уже появились последователи. "Может, кому-нибудь хочется на закрытый Северск посмотреть", - написал в группе местный житель Игорь Иванов и уже получил несколько заданий.

Кто-то мечтает увидеть отчий дом или тропинку, по которой бегал в школу...

Иван считает, что идея с фотоприветами из родных городов и сел будет востребована и у жителей других регионов. Ведь не всегда есть возможность съездить на малую родину. А фотографии родных место обязательно поднимут землякам настроение.

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