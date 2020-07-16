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Рубрика: Общество

Росгидромет назвал регионы России с самыми чистыми реками

Текст: Михаил Сухарев
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовала обзорный доклад за 2019 год. Помимо прочего, в нем приводится оценка загрязненности поверхностных вод на территории России. Выяснилось, что водоемы несут огромную антропогенную нагрузку и качество воды ухудшается. Есть лишь ряд рек, которые специалисты признали относительно чистыми.

- Промышленные предприятия, сбрасывающие в водные объекты неочищенные или недостаточно-очищенные сточные воды, содержащие огромное количество загрязняющих веществ различной степени токсичности, создают антропогенную нагрузку на качество водных объектов страны, - отмечается в докладе.

Качество воды условно разделили на пять классов - от "условно чистой" до "Экстремально грязной". Выяснилось, что только в нескольких регионах России второй класс преобладает над третьим, а "условно чистых" водоемов крайне мало.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Самыми чистыми оказались реки в Северо-Кавказском федеральном округе. На водных объектах Дагестана и Кабардино-Балкарии к "загрязненным" отнесли 60 и 71,4 процента. В Северной Осетии и на Ставрополье отметили большой диапазон качества. Так, в Осетии к "условно чистым" отнесли 47,1 процент водоемов - это лучшие показатели в стране. Еще 17 процентов рек здесь относятся к "слабо загрязненным", а 11,8 к "грязным". В Ставропольском крае несмотря на большое количество рек, характеризующихся как "слабо загрязненные", оказалось 5,5 процентов "экстремально грязных" водоемов.

- Удовлетворительным качеством воды характеризуется большинство водных объектов Республики Адыгея, Краснодарского края и Волгоградской области, хорошим качеством оцениваются водотоки и водоемы Республики Крым, где 23,1 процентов створов - "условно чистые", а 30,8 процентов - "слабо загрязненные".

Наиболее высокий уровень загрязненности отмечается в Уральском федеральном округе. Все водные объекты, расположенные на территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Курганской (93%), Свердловской (69%), Тюменской (78%), Челябинской (53%) областей в многолетнем плане оцениваются как "грязные". При этом в Свердловской области 5 процентов водных объектов оцениваются как "экстремально грязные".

Относительно чистые реки есть также в Сибирском федеральном округе. "Условно чистыми" или "слабо загрязненными" водами оцениваются поверхностные воды на территории Республик: Алтай (66%) и Хакасия (25%), а также областей: Иркутской (84%) и Кемеровской (18%).

В Центральном федеральном округе экологическую ситуацию считают напряженной. 56,7 процентов створов Московской области относятся к "грязным", а во Владимирской и Тульской областях ситуация хуже - 76,5 и 71,4 процентов створов соответственно.

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