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Рубрика: Власть

Отвечает государство

Конституционный суд РФ разъяснил порядок возмещений вреда по прекращенным делам
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8210)
Конституционный суд РФ обратил внимание на отсутствие механизма возмещения судебных расходов лицам, судебное преследование которых в связи с административными правонарушениями было прекращено. Ссылки на положения ГПК РФ в подобных случаях КС счел несостоятельными и постановил, что суды не имеют права отказывать гражданам в возмещении расходов на оплату услуг защитника и иных затрат.
Конституционно-правовой смысл законодательной нормы, выявленный в постановлении КС РФ, является общеобязательным. Фото: Сергей Николаев

Поводом к рассмотрению ситуации о возмещении вреда гражданам, причиненного госорганами, во взаимосвязи с другими нормами ГПК послужили сразу два обращения. Роману Логинову из Тюменской области вменялось в вину вождение в нетрезвом виде, мужчина был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на 1,5 года. Водитель "КамАЗа" Раиль Шарафутдинов из Ульяновской области перевозил груз сверх допустимой нормы нагрузки на ось. Впоследствии нарушение Логинова доказать не смогли и судебное постановление было отменено, а нарушение Шарафутдинова и вовсе не подтвердилось при повторной проверке. Тем не менее обоим водителям суды отказали в возмещении понесенных судебных издержек, в том числе уже уплаченного в бюджет штрафа, на том основании, что прекращение производства по делу само по себе не означает факта установления незаконности действий должностного лица по составлению протокола.

По мнению заявителей, такое толкование норм ГПК РФ нарушает гарантированное Конституцией РФ право граждан на судебную защиту в целом и право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. Изучив обстоятельства дела, КС вынес решение в пользу несправедливо наказанных водителей и пришел к выводу, что нормы ГПК РФ "не позволяют отказывать в возмещении расходов на оплату услуг защитника и иных расходов, связанных с производством по делу об административном правонарушении, лицам, в отношении которых дела были прекращены" ввиду отсутствия состава правонарушения или недоказанности обстоятельств.

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Решение основано на ранее высказанных правовых позициях суда, а потому вынесено без проведения публичных слушаний. КС не раз указывал, что возмещение причиненного вреда гражданину гарантировано Конституцией РФ, однако его способ и размер дополнительно законодательно регулируются. В то же время в КоАП РФ "отсутствует специальный правовой механизм, который бы регулировал порядок и условия возмещения вреда, причиненного лицу, производство по делу об административном правонарушении в отношении которого прекращено по основаниям, исключающим его виновность", поэтому в подобных случаях могут применяться только нормы ГПК РФ, они восполняют правовой пробел. Ответственность за вред, причиненный актами правоохранительных органов и суда, он возлагает на казну РФ или субъекта РФ, то есть независимо от вины должностных лиц (статья 1070 ГПК РФ) субъектом такого рода правоотношений является государство.

Если суд считает действия должностных лиц законными, в возмещении вреда может быть отказано

Между тем, по данным КС, "в судебной практике преобладает подход, согласно которому для разрешения требований о возмещении вреда необходимо установление не только самой незаконности акта о привлечении к административной ответственности и факта наличия вреда, но и вины должностных лиц". То есть если суд не усматривает их вины в необоснованном административном преследовании, считает действия законными, в возмещении будет отказано. Следовательно, он будет лишен как гарантии защиты его прав, так и возможности возместить необоснованно понесенные расходы, что недопустимо.

Фото: iStock
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- Это приводило бы к нарушению баланса частных и публичных интересов, принципа справедливости при привлечении граждан к публичной юридической ответственности и противоречило бы статьям 2, 17, 19, 45, 46 и 53 Конституции РФ, - указал КС.

При этом суд не исключил, что государство вправе затем потребовать возмещения понесенных расходов от должностного лица, по вине которого возникла спорная правовая ситуация. А в дальнейшем законодатель вправе внести в КоАП РФ изменения, которые урегулируют порядок возмещения судебных издержек по административным делам, прекращенным по реабилитирующим основаниям. Дела Логинова и Шарафутдинова подлежат пересмотру.

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