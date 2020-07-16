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16.07.2020 20:31
Рубрика: Культура

Кто спасет киностудию

"Ленфильм" объявил о новой "перезагрузке"
Текст: Елена Боброва
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8210)
В Петербурге состоялась пресс-конференция, где врио генерального директора киностудии "Ленфильм" Инесса Юрченко и креативный продюсер киностудии Игорь Копылов поделились своим видением спасения старейшей фабрики кино России.
Прославленная киностудия находится на грани банкротства. Руководство планирует выход из кризиса в четыре этапа. Фото: Анна Цветков Прославленная киностудия находится на грани банкротства. Руководство планирует выход из кризиса в четыре этапа. Фото: Анна Цветков
Прославленная киностудия находится на грани банкротства. Руководство планирует выход из кризиса в четыре этапа. Фото: Анна Цветков

Прославленная киностудия фактически на грани банкротства. Обещание снимать 15 картин в год, озвученное несколько лет назад, осталось мыльным пузырем. Два проекта, которые должны были стать драйверами - снятый Сергеем Снежкиным детектив периода Гражданской войны "Контрибуция" и военная криминальная мелодрама Александра Касаткина "Три дня до весны", - не оправдали надежд. Пока "Ленфильм" не отдаст Фонду кино долг, а это 85 миллионов рублей, поддержки со стороны Фонда не будет. Свои счеты со студией и у минкульта. Штраф за срыв сроков сдачи фильма "Мальчик русский" минкульт добавил к 2,2 миллиарда рублей долга киностудии банку ВТБ еще 1 миллион 300 рублей. Студия лишилась права участвовать в питчингах минкульта и Фонда кино.

Фото: Пресс-служба киностудии "Ленфильм"
Киностудия "Ленфильм" объявила о конкурсе сценариев

Новое руководство все же сделало попытку и подало заявки на поддержку четырех своих картин, но получило отказ.

"По непонятным причинам" никто прежде не переживал, что киностудия не получила положенные ей деньги или хотя бы отчеты от китайской компании Hippo Film Company, которой на 5 лет были предоставлены исключительные права на показ "золотой коллекции" "Ленфильма" в сети "Интернет" на территории Китая, Гонконга, Макао и Тайваня. "По непонятным причинам" улетели в Италию около 3 миллиардов евро, выделенных на установку большой студии Atmos (звуковая студия перезаписи/сведения фонограмм). Отдельная история - с хозблоком. На "Ленфильме" время остановилось и 90-е будто так и не прошли - все или почти все в аварийном состоянии.

Разгребать авгиевы конюшни (причем в буквальном смысле - было вывезено более 600 тонн бытового и строительного мусора) пришлось новому руководству "Ленфильма", пришедшему на студию этой зимой. Прошли пандемические полгода, и удалось если не сдвинуть с мертвой точки кинофабрику, то хотя бы вычистить ее, и вернуть часть фильмов из "золотой коллекции" (часть картин так и находится в руках петербургской коммерческой фирмы "Твин СП" с уставным капиталом 10 тысяч рублей, которая с 2009 года обладая правами на телетрансляцию коллекции "Ленфильма", получает многомиллионный доход). Победой "Ленфильма" стала передача прав на интернет-трансляцию, включая те фильмы, которые находятся у "Твин СП". И, главное - определились с планом спасения киностудии.

Часть коллекции "Ленфильма" находится в руках коммерческой фирмы "Твин СП", получающей за трансляции многомиллионный доход

Первая стадия - "Оздоровление" - предусматривает выход студии из предбанкротного состояния и оптимизацию текущих расходов. Второй этап - "Оживление" - увеличение используемых кинопроизводственных мощностей и модернизацию устаревшего оборудования. "Возрождение" - перезагрузку арендной политики, выполнение проектов по созданию образовательного и культурного центра на базе киностудии. Четвертый этап - "Развитие" - предполагает реализацию масштабных совместных проектов по благоустройству "Ленфильма", внедрение новых источников дохода, создание проекта "Ленфильм" как культурный центр притяжения".

Ставку "Ленфильм" делает на молодых. В середине августа подведут итоги конкурса веб-сериалов, запустят на ютуб-канале киностудии проект view review, где актер Алан Ишмаев с подкрученными, как у Эркюля Пуаро, усами будет рассказывать интернет-аудитории про "золотую коллекцию" "Ленфильма". Стартует проект с "Дамы с собачкой", дальше "Король Лир" и "Свадьба в Малиновке".

Фото: Скриншот с экрана компьютера
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Продвигать хиты старого "Ленфильма" на новом "Ленфильме" хотят уже прямо сейчас с помощью... граффити. Внутри ленфильмовского квартала планируется организовать новое общественное пространство - пешеходную улицу "Пассаж Аквариум". В полном масштабе она сформируется на четвертом этапе возрождения студии, а пока группа граффити-художников распишет два фасада киностудии. В основе работ - герои и кадры из ленфильмовских картин. Новое

пространство получило название KINO CORNER, здесь каждые выходные будут проходить мастер-классы, концерты, спектакли, лекции, кинопоказы и творческие встречи. "Конечно, нужно, чтобы новый "Ленфильм" стал зоной для молодых людей. Чтобы все знали: осенью здесь проводится фестиваль дебютов, что на студии демпинговые условия для начинающих кинематографистов, что их замыслы найдут свое место именно здесь. Студия должна быть открытой зоной для тех, кто хочет что-то делать в кинематографе", - заметил корреспонденту "РГ" креативный продюсер "Ленфильма" Игорь Копылов.

По-военному конкретный план спасения, красивые идеи, энергичная молодежь, уже пришедшая на "Ленфильм". Дело за "малым" - федеральной, а возможно, и региональной поддержкой. Самой киностудии возродиться не по силам. Сейчас "Ленфильм" ведет переговоры с рядом организаций для привлечения генерального инвестора. Хочется надеяться, что лед, наконец, тронется...

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