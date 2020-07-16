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16.07.2020 17:49
Рубрика: Экономика

Севморпуть оставят в прежних границах, но транзит по нему будут развивать

Текст: Александр Емельяненков
Два известия из разных источников сошлись в один день, и оба - о перспективах Севморпути. Уже к концу нынешнего года будут готовы результаты маркетинговой стратегии проекта "Северный морской транзитный коридор" (СМТК). Однако расширять на запад и восток установленные ныне границы Северного морского пути признано нецелесообразным.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Концепция СМТК была презентована сегодня на заседании Международного общественного совета Северного морского пути генеральным директором "Русатом Карго" Александром Неклюдовым. Возглавляемая им структура исполняет функции логистического оператора ГК "Росатом", а сама госкорпорация наделена, как известно, полномочиями единого инфраструктурного оператора Севморпути.

"Северный морской транзитный коридор" видится инициаторам этого проекта как морской арктический маршрут между Северной Европой и Восточной Азией. Его намереваются сформировать за счет предоставления услуг по транзиту грузов по Севморпути через специально созданные перевалочные порты-хабы на западе и востоке этой морской транспортной артерии. Начало транзитных перевозок в рамках СМТК планируют на горизонте 2027-2028 годов. В эти же примерно сроки ожидается ввод в строй головного и последующих серийных суперледоколов проекта "Лидер", которые могут обеспечить гарантированную и коммерчески приемлемую скорость проводки крупнотоннажных судов в восточном секторе Арктики.

Фото: Lotus Communications/ТАСС
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Сейчас, на этапе предынвестиционной оценки проекта контейнерной линии в рамках СМТК, важно не ошибиться в базовых параметрах - коммерческой скорости, длительности навигации, потребности в ледокольной проводке, требуемом объеме береговых терминалов и т.п.

Ранее сообщалось, что уже к 2024 году планируется создать на крайнем севере России два крупных транспортно-перевалочных узла, необходимых для реализации проекта "Северный морской транзитный коридор". Сегодня Александр Неклюдов подтвердил эти намерения, выступая на онлайн-заседании международного Общественного совета Севморпути.

"В качестве инфраструктуры в период с 2020 по 2024 год мы планируем построить два перевалочных хаба на северо-западе и северо-востоке страны для того, чтобы обеспечить быструю и эффективную перегрузку контейнерных грузов с фидерных судов на суда ледового класса, - заявил глава логистической компании. И добавил, что видит этот проект безусловно международным?. - В настоящее время мы ведем переговоры о создании совместного предприятия. Цель такого СП - интегрировать проект в международную систему товарообмена, гарантировать грузовую базу на пилотной стадии, обеспечить привлечение в проект необходимых компетенций наших партнеров".

Не менее важное заявление о границах Севморпути сегодня же сделал замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков на подведении итогов конкурса "Команда Арктики". По его словам, расширение Северного морского пути путем включения в его акваторию Мурманска и Петропавловска-Камчатского "несет больше рисков, чем возможностей". Поэтому от ранее внесенного предложения решено отказаться.

Предыстория этого вопроса такова. В том же Минвостокразвития было сформировано понимание, что для организации международных перевозок по Севморпути необходимо создать незамерзающие порты-хабы на западе (Мурманск) и востоке страны (Камчатка или Сахалин). То есть за пределами нынешних административных границ СМП, они - от Карских Ворот до мыса Дежнева и бухты Провидения на Чукотке. При этом инфраструктура на присоединяемых западном и восточном участках должна развиваться синхронно с инфраструктурой Севморпути. С этой целью предлагалось ввести даже новый объект госуправления - Северный морской транспортный коридор, а в его ведение передать весь транзитный путь от Мурманска до Камчатки или Сахалина, включая акватории, которые не входят в СМП.

Фото: ru.wikipedia.org
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Предложение было рассмотрено на госкомиссии по вопросам развития Арктики в мае 2020 года, но поддержки не получило. Вместо этого родилось другое - проработать вопрос о расширении границ СМП на запад и восток. Сейчас эти административные границы определены в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и полномочиями РФ устанавливать в акваториях, которые покрыты льдом более шести месяцев в году, особые правила судоходства с целью обеспечения безопасности и охраны окружающей среды.

По итогам заседания госкомиссии по Арктике было дано поручение трем министерствам (Минвостокразвития, Минтранс, МИД) и госкорпорации "Росатом" представить в правительство согласованные предложения по изменениям Кодекса торгового мореплавания и включению в акваторию Севморпути внутренних морских вод, территориального моря и исключительной экономической зоны РФ в Баренцевом, Белом, Печорском, Беринговом и Охотском морях.

Чем в итоге дело закончилось?

"Мы пришли к выводу о том, что расширение формальных границ Севморпути несет больше рисков, чем возможностей. То есть минусов больше, чем плюсов, поэтому мы от этой идеи отказались, - приводит РИА Новости дословное заявление замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова. - Но при этом, хочу подчеркнуть, мы в любом случае продолжаем работу по развитию Северного морского пути - как глобального Северного морского пути: всей трассы с востока на северо-запад".

Справка "РГ"

Международный Общественный совет Северного морского пути образован в 2019 году. Основные цели - подготовка рекомендаций и формирование экспертных заключений для выработки решений в сфере развития СМП, развитие эффективного взаимодействия "Росатома" как инфраструктурного оператора с органами законодательной и исполнительной власти РФ, представителями крупного бизнеса, реализующими свои проекты в Арктике, общественными организациями, средствами массовой информации, деятелями науки, а также представителями иностранных государств, заинтересованных в развитии потенциала Севморпути. Первое заседание совета прошло в сентябре 2019 года во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума.

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