Севморпуть оставят в прежних границах, но транзит по нему будут развивать

Два известия из разных источников сошлись в один день, и оба - о перспективах Севморпути. Уже к концу нынешнего года будут готовы результаты маркетинговой стратегии проекта "Северный морской транзитный коридор" (СМТК). Однако расширять на запад и восток установленные ныне границы Северного морского пути признано нецелесообразным.

Концепция СМТК была презентована сегодня на заседании Международного общественного совета Северного морского пути генеральным директором "Русатом Карго" Александром Неклюдовым. Возглавляемая им структура исполняет функции логистического оператора ГК "Росатом", а сама госкорпорация наделена, как известно, полномочиями единого инфраструктурного оператора Севморпути.

"Северный морской транзитный коридор" видится инициаторам этого проекта как морской арктический маршрут между Северной Европой и Восточной Азией. Его намереваются сформировать за счет предоставления услуг по транзиту грузов по Севморпути через специально созданные перевалочные порты-хабы на западе и востоке этой морской транспортной артерии. Начало транзитных перевозок в рамках СМТК планируют на горизонте 2027-2028 годов. В эти же примерно сроки ожидается ввод в строй головного и последующих серийных суперледоколов проекта "Лидер", которые могут обеспечить гарантированную и коммерчески приемлемую скорость проводки крупнотоннажных судов в восточном секторе Арктики.

Сейчас, на этапе предынвестиционной оценки проекта контейнерной линии в рамках СМТК, важно не ошибиться в базовых параметрах - коммерческой скорости, длительности навигации, потребности в ледокольной проводке, требуемом объеме береговых терминалов и т.п.

Ранее сообщалось, что уже к 2024 году планируется создать на крайнем севере России два крупных транспортно-перевалочных узла, необходимых для реализации проекта "Северный морской транзитный коридор". Сегодня Александр Неклюдов подтвердил эти намерения, выступая на онлайн-заседании международного Общественного совета Севморпути.

"В качестве инфраструктуры в период с 2020 по 2024 год мы планируем построить два перевалочных хаба на северо-западе и северо-востоке страны для того, чтобы обеспечить быструю и эффективную перегрузку контейнерных грузов с фидерных судов на суда ледового класса, - заявил глава логистической компании. И добавил, что видит этот проект безусловно международным?. - В настоящее время мы ведем переговоры о создании совместного предприятия. Цель такого СП - интегрировать проект в международную систему товарообмена, гарантировать грузовую базу на пилотной стадии, обеспечить привлечение в проект необходимых компетенций наших партнеров".

Не менее важное заявление о границах Севморпути сегодня же сделал замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков на подведении итогов конкурса "Команда Арктики". По его словам, расширение Северного морского пути путем включения в его акваторию Мурманска и Петропавловска-Камчатского "несет больше рисков, чем возможностей". Поэтому от ранее внесенного предложения решено отказаться.

Предыстория этого вопроса такова. В том же Минвостокразвития было сформировано понимание, что для организации международных перевозок по Севморпути необходимо создать незамерзающие порты-хабы на западе (Мурманск) и востоке страны (Камчатка или Сахалин). То есть за пределами нынешних административных границ СМП, они - от Карских Ворот до мыса Дежнева и бухты Провидения на Чукотке. При этом инфраструктура на присоединяемых западном и восточном участках должна развиваться синхронно с инфраструктурой Севморпути. С этой целью предлагалось ввести даже новый объект госуправления - Северный морской транспортный коридор, а в его ведение передать весь транзитный путь от Мурманска до Камчатки или Сахалина, включая акватории, которые не входят в СМП.

Предложение было рассмотрено на госкомиссии по вопросам развития Арктики в мае 2020 года, но поддержки не получило. Вместо этого родилось другое - проработать вопрос о расширении границ СМП на запад и восток. Сейчас эти административные границы определены в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и полномочиями РФ устанавливать в акваториях, которые покрыты льдом более шести месяцев в году, особые правила судоходства с целью обеспечения безопасности и охраны окружающей среды.

По итогам заседания госкомиссии по Арктике было дано поручение трем министерствам (Минвостокразвития, Минтранс, МИД) и госкорпорации "Росатом" представить в правительство согласованные предложения по изменениям Кодекса торгового мореплавания и включению в акваторию Севморпути внутренних морских вод, территориального моря и исключительной экономической зоны РФ в Баренцевом, Белом, Печорском, Беринговом и Охотском морях.

Чем в итоге дело закончилось?

"Мы пришли к выводу о том, что расширение формальных границ Севморпути несет больше рисков, чем возможностей. То есть минусов больше, чем плюсов, поэтому мы от этой идеи отказались, - приводит РИА Новости дословное заявление замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова. - Но при этом, хочу подчеркнуть, мы в любом случае продолжаем работу по развитию Северного морского пути - как глобального Северного морского пути: всей трассы с востока на северо-запад".

Справка "РГ"

Международный Общественный совет Северного морского пути образован в 2019 году. Основные цели - подготовка рекомендаций и формирование экспертных заключений для выработки решений в сфере развития СМП, развитие эффективного взаимодействия "Росатома" как инфраструктурного оператора с органами законодательной и исполнительной власти РФ, представителями крупного бизнеса, реализующими свои проекты в Арктике, общественными организациями, средствами массовой информации, деятелями науки, а также представителями иностранных государств, заинтересованных в развитии потенциала Севморпути. Первое заседание совета прошло в сентябре 2019 года во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума.