В Калининграде задержали угрожавшего взорвать дом мужчину

В Калининграде задержали местного жителя, угрожавшего взорвать многоквартирный дом гранатой. Об инциденте, который произошел минувшей ночью, очевидцы сообщили в социальных сетях.

В пресс-службе калининградской полиции корреспонденту "Российской газеты" подтвердили, что в УМВД поступил звонок от жителей одного из домов по улице Еловая Аллея. Калининградцы пожаловались на соседа, который вел себя неадекватно, громко кричал и угрожал окружающим.

Сотрудники полиции, приехавшие на вызов, задержали хулигана. Им оказался молодой мужчина 1986 года рождения, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками. Задержанного изолировали. Никаких опасных предметов, в том числе взрывчатых веществ, у него в квартире не нашли.