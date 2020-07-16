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16.07.2020 19:58
Рубрика: Власть

Чем удивит экран

В Карелии открылись кинотеатры и Валаамский монастырь
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8210)
В Карелии с 16 июля открылись все кинотеатры. Работать они должны с соблюдением санитарных норм, рекомендованных Роспотребнадзором. Открыт для посещения и Валаамский монастырь.

Соответствующее решение приняли региональные власти. Кинотеатры при этом должны обеспечить выполнение разработанных правил по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Фото: Информационная служба Валаамского монастыря
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Среди обязательных условий - масочный режим и социальная дистанция в залах.

Решение об открытии распространяется и на районные дома культуры, в которых демонстрируются кинофильмы. А они, надо отметить, режим самоизоляции провели активно. Использовали это время для ремонтных работ.

В республике в 22 домах культуры идет реконструкция в рамках федерального проекта "Культура малой Родины". В нынешнем году на эти цели выделили свыше 30 миллионов рублей, большая часть из которых - это средства региональной казны.

- Если раньше ремонт и обновление материально-технической базы домов культуры финансировались исключительно за счет федеральных средств, то теперь дополнительно к ним вот уже второй год мы выделяем значительные суммы из республиканского бюджета, - прокомментировала первый вице-спикер Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник.

Фото: Архив Центра спасения медвежат-сирот
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С 16 июля под очередную волну снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, попал и Валаамский монастырь. Он открылся для посещения паломнических и туристических групп. Как говорят в обители, они уже заждались гостей и ждут постоянных и новых посетителей.

Правда, многодневное пребывание на острове пока запрещено, потому что закрыта гостиница. Но зато можно познакомиться воочию с памятниками архитектуры, монастырскими садами, поклониться святыням в Спасо-Преображенском соборе.

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