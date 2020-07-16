В Ленинградской области выпустили на волю балтийских нерп и тюленя

В Ленобласти выпустили в Финский залив трех редких балтийских нерп и одного тюленя.

Ластоногие попали в центр реабилитации Фонда друзей балтийской нерпы этой весной. Одну из нерп сотрудники фонда нашли на пляже поселка Ушково в Ленобласти, она была новорожденная и очень слабая. После того, как удалось стабилизировать ее состояние, выяснилось, что нерпа - обладательница удивительно больших глаз, поэтому в фонде ее прозвали "Глазунья". Две другие нерпы также были найдены в Ленобласти. Они значительно не добирали в весе и нуждались в медицинской помощи и уходе.

Найденный тюлень был серьезно болен. После перенесённого инсульта часть его тела была полностью парализована. Первое время он мог только лежать и издавать звуки, похожие на "гыр-гыр", в фонде его так и прозвали - Тюлень Гыр. Он был очень истощен и подавал мало надежд на выздоровление, так что волонтеры фонда начали готовить документы на его усыпление. Однако спустя несколько месяцев лечения и ухода, тюлень стремительно пошел на поправку, а его подвижность полностью восстановилась.

Сейчас все ластоногие полностью окрепли и отправились на волю. "Они без труда ловят живую рыбу и ловко выбираются на берег, а значит оснований задерживать их больше нет" - отмечают сотрудники центра.