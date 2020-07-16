В Ленобласти один человек погиб, четверо ранены при падении подъемника

В поселке Новая Горелово в Ломоносовском районе Ленинградской области произошел несчастный случай на стройке, один человек погиб, четверо ранены.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Ленинградской области, на одной из стройплощадок Нового Горелово, произошло обрушение подъемника, строительной люльки.

В люльке находилось пять человек. Один из рабочих получил травмы, которые не совместимы с жизнью. Прибывшим на место спасательным подразделениям и врачам оставалось только констатировать смерть мужчины.

Четверо рабочих госпитализированы в ближайшую больницу.