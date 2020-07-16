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16.07.2020 12:16
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти один человек погиб, четверо ранены при падении подъемника

Текст: Вера Черенева

В поселке Новая Горелово в Ломоносовском районе Ленинградской области произошел несчастный случай на стройке, один человек погиб, четверо ранены.

Пожар в петербургской пятиэтажке произошел из-за хлопка газа

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Ленинградской области, на одной из стройплощадок Нового Горелово, произошло обрушение подъемника, строительной люльки.

В люльке находилось пять человек. Один из рабочих получил травмы, которые не совместимы с жизнью. Прибывшим на место спасательным подразделениям и врачам оставалось только констатировать смерть мужчины.

Четверо рабочих госпитализированы в ближайшую больницу.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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