В Санкт-Петербурге возобновлены экскурсии на колоннаду Исаакиевского собора. Это главная смотровая площадка в историческом центре Северной столицы, с которой открывается изумительный вид.

Экскурсии на колоннаду - это обязательное мероприятие для каждого туриста, который приезжает в Санкт-Петербург. Конечно, в городе есть еще экскурсии по крышам, но они, как правило, нелегальные, а на колоннаду можно подняться совершенно законно. К тому же здесь полностью обеспечивается безопасность посетителей, есть даже возможность подняться на специальном лифте, поэтому колоннаду могут посетить в том числе туристы на инвалидных колясках. Всем остальным посетителям предстоит преодолеть 242 ступеньки - сама колоннада расположена на высоте 42 метра.

В связи с пандемией музей-заповедник "Исаакиевский собор" ввел для посетителей дополнительные правила - все должны быть в масках, перчатках, необходимо соблюдать социальную дистанцию. А билеты имеет смысл покупать заранее и онлайн. Хотя офлайн-кассы также остались. Одновременно на колоннаде смогут находиться не более 50 человек.

Сам Исаакиевский собор откроется для посетителей 19 июля. Тогда же в нем начнутся богослужения.

Музей сохранил все льготы. Например, полная стоимость билета в Исаакиевский собор составляет для взрослых 350 рублей, а для пенсионеров - 100 рублей. При этом на колоннаду цена едина для всех категорий: увидеть Петербург с высоты птичьего полета стоит 200 рублей.