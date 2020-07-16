Новости

Президент Беларуси вручил Киркорову награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию" 22:27
Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства 22:01
Ветеринары объяснили, как порода собак влияет на последствия стерилизации 22:01
Книга племянницы Трампа о нем побила рекорды продаж первого дня 21:44
Новак: Рост отгрузок топлива в России опережает рост спроса 21:35
ГБР Украины рассказало, зачем имитировало убийство заммэра Черкасс 21:19
Маршрутчиков в Энгельсе протестируют после медосмотра у врача с COVID-19 20:52
Зонд Solar Orbiter впервые показал многочисленные вспышки на Солнце 20:46
Собянин: Смертность от COVID-19 скрыть нельзя 20:44
Двое сотрудников "Матросской тишины" получили от арестантов 5 млн рублей 20:24
Медведев: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на угрозы Вашингтона 19:56
Киркоров на "Славянском базаре" намерен выгулять восемь нарядов 19:52
Атомный подводный крейсер "Князь Олег" вывели из эллинга 19:38
В Минтруде рассказали, как получить маткапитал в этом году 19:29
Лукашенко рассказал, какой должна быть армия 19:25
МЧС предлагают сажать, если ущерб от пожара превышает 50 тысяч рублей 19:24
Полуфинал Кубка России "Зенит" - "Спартак" рассудит не Вилков 19:17
В Уфе сотрудница приюта предстанет перед судом за унижение детей 19:15
На Дону бывших таможенников обвинили в причинении ущерба на 900 млн 19:10
HBO Max показал кадры из нового сериала Ридли Скотта 19:10
Собянин: Коронавирус останется в обозримом будущем 19:07
В Ленинградской области выпустили на волю балтийских нерп и тюленя 18:54
Глава Минстроя рассказал, как снизить цены на жилье 18:51
Шнуров опроверг информацию о планах идти в Госдуму от Партии роста 18:50
Собянин назвал особенность COVID-19 в России 18:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
16.07.2020 22:18
Рубрика: Общество

Питер - как на ладони

Вновь открылась колоннада Исаакиевского собора
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск № 156(8210)
В Санкт-Петербурге возобновлены экскурсии на колоннаду Исаакиевского собора. Это главная смотровая площадка в историческом центре Северной столицы, с которой открывается изумительный вид.

Экскурсии на колоннаду - это обязательное мероприятие для каждого туриста, который приезжает в Санкт-Петербург. Конечно, в городе есть еще экскурсии по крышам, но они, как правило, нелегальные, а на колоннаду можно подняться совершенно законно. К тому же здесь полностью обеспечивается безопасность посетителей, есть даже возможность подняться на специальном лифте, поэтому колоннаду могут посетить в том числе туристы на инвалидных колясках. Всем остальным посетителям предстоит преодолеть 242 ступеньки - сама колоннада расположена на высоте 42 метра.

Фото: Пресс-служба фестиваля
В Петербурге с 17 по 19 июля пройдет джаз-фестиваль "Бродский DRIVE"

В связи с пандемией музей-заповедник "Исаакиевский собор" ввел для посетителей дополнительные правила - все должны быть в масках, перчатках, необходимо соблюдать социальную дистанцию. А билеты имеет смысл покупать заранее и онлайн. Хотя офлайн-кассы также остались. Одновременно на колоннаде смогут находиться не более 50 человек.

Сам Исаакиевский собор откроется для посетителей 19 июля. Тогда же в нем начнутся богослужения.

Музей сохранил все льготы. Например, полная стоимость билета в Исаакиевский собор составляет для взрослых 350 рублей, а для пенсионеров - 100 рублей. При этом на колоннаду цена едина для всех категорий: увидеть Петербург с высоты птичьего полета стоит 200 рублей.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин назвал главную задачу экономической политики
Собянин: Смертность от COVID-19 скрыть нельзя
МИД РФ подготовил доклад о ситуации с правами человека на Украине
Медведев: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на угрозы Вашингтона
В России с 1 августа повысятся цены на газ
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет