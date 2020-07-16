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16.07.2020 09:45
Рубрика: Общество

В Санкт-Петербурге откроется колоннада Исаакиевского собора

Текст: Светлана Цыганкова

В Санкт-Петербурге с 16 июля открывается колоннада Исаакиевского собора. Это одна из самых известных смотровых площадок в Северной столице.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе государственного музея-памятника "Исаакиевский собор", при посещении колоннады будут соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора. Одновременно здесь смогут находиться не более 50 человек. Кроме того, на входе в музей установлены специальные аппараты с дезинфицирующим средством для рук.

Туристов просят соблюдать санитарные правила в помещении - использовать гигиенические маски и придерживаться социальной дистанции от полутора до двух метров, следовать по маршруту.

Есть и хорошая новость для посетителей - цены и льготы остались прежними.С 19 июля откроется и сам Исаакиевский собор, а с 23 июля - музей-памятник "Спас на крови".

В регионах Общество Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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