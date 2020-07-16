В ЗАГСах Ленобласти разрешили поцелуи

В Ленинградской области разрешили торжественную регистрацию браков со всеми атрибутами, присущими свадьбе - со свидетелями, гостями и фотографом, торжественной речью сотрудника ЗАГСа и обменом кольцами.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, молодоженам в ходе церемонии больше не нужно быть в масках, и они могут скрепить брак поцелуем. Для гостей ношение маски рекомендовано, для сотрудников - обязательно.

- Сотрудники учреждений соблюдают обязательные правила - носят маски, используют антисептики для рук и контролируют температуру тела, - рассказали в пресс-службе. - После каждой церемонии в торжественном зале проходит обработка дезинфицирующими средствами всех поверхностей и проветривание помещений.

Напомним, что регистрация браков проводила в регионе и в период самых строгих ограничений, но тогда все торжественные элементы свадьбы были запрещены. Там не менее, в период с апреля по июнь органы ЗАГС в Ленинградской области зарегистрировали 1031 брак.