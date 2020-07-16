В Заполярье продлили ограничения из-за COVID-19 до 1 августа

Режим повышенной готовности из-за COVID-19 в Мурманской области продлили до 1 августа. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по коронавирусу со ссылкой на главу региона Андрея Чибиса.

По словам губернатора, регион сейчас находится на плато, по сравнению с июнем показатели прироста являются стабильными. Однако власти решили не снимать действующие ограничения, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

Всего, по состоянию на 16 июля, коронавирус в регионе диагностировали 7780 пациентам. Из них 2295 случаев выявили на стройплощадке в Белокаменке.