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16.07.2020 15:11
Рубрика: Происшествия

Аэропорт Платов эвакуировали из-за угрозы взрыва

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

Сегодня из здания аэропорта Платов после поступления сообщения о готовящемся взрыве были эвакуированы пассажиры и персонал авиагавани.

Фото: Геннадий Аносов/РГ
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"Проверочные мероприятия длились 50 минут. Сообщение, к счастью, не подтвердилось", - сообщила "РГ" пресс-секретарь Аэропорта Платов Ксения Бурменко.

Сейчас правоохранители заняты поисками "шутников", которым грозит реальное наказание.

Отметим, аэропорт Платов в третий раз за неделю подвергся атаке лжетеррористов, "заминировавших" воздушную гавань и внесших внештатные коррективы в его работу.

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