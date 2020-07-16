Аэропорт Платов эвакуировали из-за угрозы взрыва

Сегодня из здания аэропорта Платов после поступления сообщения о готовящемся взрыве были эвакуированы пассажиры и персонал авиагавани.

"Проверочные мероприятия длились 50 минут. Сообщение, к счастью, не подтвердилось", - сообщила "РГ" пресс-секретарь Аэропорта Платов Ксения Бурменко.

Сейчас правоохранители заняты поисками "шутников", которым грозит реальное наказание.

Отметим, аэропорт Платов в третий раз за неделю подвергся атаке лжетеррористов, "заминировавших" воздушную гавань и внесших внештатные коррективы в его работу.