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16.07.2020 14:52
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении кубанского судьи

Текст: Татьяна Павловская
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края, который подозревается в получении крупной взятки и вынесении заведомо неправосудного решения.

Фамилия представителя кубанской Фемиды, подозреваемого в противоправных действиях, не сообщается, но, как удалось выяснить корреспонденту "РГ", речь идет о Павле Грачеве, а инкриминируемое ему деяние было совершено еще девять лет назад. В прошлом году согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела дала Квалификационная коллегия судей края. Грачев обжаловал это решение, однако Высшая квалификационная коллегия судей РФ оставила его в силе.

Фото: iStock
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Согласно информации, опубликованной на сайте Темрюкского районного суда, Павел Грачев был назначен судьей указом президента от 4 сентября 2000 года. В пресс-службе суда "РГ" сообщили, что их коллега находится на своем рабочем месте.

Помощник Павла Грачева, которому мы дозвонились, сказал, что судья отказался отвечать на вопросы журналистов.

По информации СК, в 2011 году к судье обратился его знакомый с просьбой вынести судебное решение о признании за ним права собственности на 67 объектов, входящих в комплекс прудов с административно-хозяйственными постройками и обводными каналами, расположенных в Темрюкском районе, которые ранее принадлежали ликвидированному рыболовному хозяйству.

При этом правоустанавливающих документов на объекты у рыболовецкого хозяйства не было, а в 2009 году арбитражный суд отказал компании в регистрации прав на 60 объектов. По данным правоохранителей, судья, которому были известны эти обстоятельства, попросил за вынесение решения в пользу гражданина два миллиона рублей. Получив часть требуемой суммы, он сам сдал в канцелярию суда исковое заявление покупателя, принял дело к своему производству и вынес решение в пользу заявителя. Впоследствии оно было признано незаконным и отменено кассационным определением Краснодарского краевого суда.

По информации пресс-службы СК, расследование уголовного дела в отношении судьи поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление подробных обстоятельств совершенных преступлений", - сообщают в ведомстве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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