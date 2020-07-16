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Рубрика: Происшествия

Приговор за наличные

Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи, которого подозревают в получении крупной взятки
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8210)
Следственный комитет объявил, что по материалам УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело против судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края. Это по закону имеет право делать только лично глава следственного ведомства, так как судьи считаются особыми субъектами и просто так завести на них дело нельзя.

Судья подозревается по двум уголовным статьям - "получение взятки в крупном размере" и "вынесение заведомо неправосудного решения".

Как рассказали корреспонденту "РГ" в СК, по их версии, в 2011 году к судье пришел его знакомый с просьбой - вынести судебное решение о признании права собственности на 67 объектов.

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Это было огромное хозяйство из прудов, административно-хозяйственных построек и даже обводных каналов. Все это до недавнего времени принадлежало расположенному в Темрюкском районе, но уже ликвидированному хозяйству по разведению рыбы.

В Следственном комитете уточнили - для получения судебного решения между директором одной из коммерческих фирм и местным жителем был заключен договор купли-продажи о якобы приобретении этим гражданином всех объектов у организации. Вот только правоустанавливающие документы на все эти объекты у самой организации отсутствовали.

Более того, в 2009 году вступившим в законную силу решением пятнадцатого арбитражного апелляционного суда коммерческой организации было отказано в регистрации права собственности на 60 таких объектов и в собственность было оформлено лишь семь из них.

Судья подозревается по двум уголовным статьям - "получение взятки в крупном размере" и "вынесение заведомо неправосудного решения". Следствие считает, что он вынес решение за миллион рублей

Судье было прекрасно известно об этих обстоятельствах, но он согласился за два миллиона рублей решить проблему коммерсанта. Позже следователи это назовут "вынесение заведомо неправосудного решения".

По решению судьи за мнимым покупателем признается право собственности на все немалое недвижимое имущество.

Получив часть суммы - 500 тысяч рублей, судья лично сдал в канцелярию суда исковое заявление покупателя и принял гражданское дело к своему производству.

Фото: iStock
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Потом он вынужден был сократить сумму взятки до одного миллиона рублей. В общем, судья вынес решение о признании заключенным договора купли-продажи и успешно признал за местным жителем права собственности на все спорные объекты. За что и получил оставшуюся часть взятки. Правда, позже это дорогое в прямом смысле решение было признано незаконным и отменено кассационным определением Краснодарского краевого суда.

Расследование уголовного дела сейчас поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками краевого УФСБ.

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