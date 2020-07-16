На Кубани с 18 июля откроются аквапарки и бассейны

Губернатор Краснодарского края заявил, что в предстоящую субботу, 18 июля, на всей территории Кубани откроются аквапарки, аттракционы на открытом воздухе и бассейны. Об этом глава региона сообщил сегодня в своем телеграм-канале.

"Стабильная эпидобстановка позволяет нам ввести новые послабления. За последнюю неделю в 7 районах не выявлено ни одного случая заражения, растет процент выздоровевших - 85 процентов, - написал губернатор. - В связи с этим приняли решение с 18 июля разрешить работу аквапарков, аттракционов на открытом воздухе и с жестким соблюдением санитарных требований открыть бассейны".

Кроме того, Вениамин Кондратьев рассказал, что с 18 июля в крае будут открыты библиотеки (но без работы читальных залов), а также разрешается деятельность учреждений дополнительного образования детей (пока только для индивидуальных занятий) и будет возобновлен учебно-тренировочный процесс в спортивных школах с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

При этом губернатор подчеркнул, что власти приняли решение продлить режим повышенной готовности в крае до 3 августа.

"Несмотря на стабильную эпидобстановку, отпускать ситуацию пока рано. В регион продолжает приезжать большое количество отдыхающих. Мы должны обеспечить полную безопасность жителей и гостей края, - отметил глава Кубани. - Роспотребнадзор усилит контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах, супермаркетах, на некоторых предприятиях".