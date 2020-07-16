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16.07.2020 19:26
Рубрика: Экономика

Корабль без капитана

В России начали использовать беспилотные комбайны для уборки зерна
Текст: Александр Гавриленко (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8210)
В Ростовской области прошел первый в России открытый показ уборки пшеницы при помощи беспилотных комбайнов. По оценке технических экспертов, новая технология позволит сократить расходы аграриев примерно на треть при выращивании зерновых и масличных культур, а также в несколько раз снизить трудозатраты.
Вся система комбайна - от "железной начинки" и до программного обеспечения - делается в России. Фото: Александр Гавриленко Вся система комбайна - от "железной начинки" и до программного обеспечения - делается в России. Фото: Александр Гавриленко
Вся система комбайна - от "железной начинки" и до программного обеспечения - делается в России. Фото: Александр Гавриленко

С помощью специальной умной видеокамеры, установленной на кабине, комбайн движется по наиболее оптимальной траектории. Если на пути возникает какой-нибудь объект (например человек), автопилот останавливает машину, предупреждение о помехе отправляется оператору.
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Сегодня многие производители в мире пытаются создать беспилотные комбайны, но они работают в привязке к спутниковым системам и просто едут по заданным траекториям. А здесь камера снимает и обрабатывает информацию сама, ориентируясь на фактические изображения поля, и она не привязана ни к каким картам. Для демонстрации использовали два комбайна "Торум 750" ростовского комбайнового завода, но вообще камеру с интеллектуальной системой распознавания можно подключить к любой машине.

Вся система - от "железной начинки" и до программного обеспечения - делается в России. Ее придумали три молодых российских программиста, а несколько лет назад долю в их проекте выкупил Сбербанк. Поэтому глава компании Герман Греф лично приехал посмотреть, как работает ноу-хау, и даже проехался внутри самоходной машины вместе с механизатором местного агропредприятия.

На отечественных полях в эту страду уже работает несколько десятков таких машин, а к концу года их будет более трехсот

Интеллектуальная помощница пока несовершенна, но она накапливает и анализирует свой опыт. Чем больше данных будет собираться и анализироваться системой, тем точнее будет аналитика. Уже сейчас по фотографиям зерна, которое попадает в бункер, она учится оценивать среднюю урожайность зерна и уровень сорных примесей. На поле она может различать 20 самых популярных сельхозкультур, которые выращиваются в России, и подстраивать комбайн под них.

Стоимость одной системы пока достаточно высока, несколько сотен тысяч рублей, но разработчики работают над снижением себестоимости. Кроме того, за счет экономии на человеческих ресурсах и повышении эффективности сельхозмашин она окупается за один-два сезона, уверяют специалисты.
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Противники новых технологий считают, что "умные машины" начнут отнимать рабочие места в селе, но это не совсем так. Просто люди, которые сейчас заняты монотонной работой, смогут переключиться на более сложные и творческие задачи, которые требуют исключительно ручного труда. К примеру, сейчас на Юге России настоящий бум виноделия и органического земледелия - а в этих сферах без человека никак нельзя.

Конкуренция в мире ужесточается, и те страны, которые останутся со старыми технологиями, просто рискуют потерять свои позиции на мировом продовольственном рынке.

Стоит отметить, что свои беспилотные системы разрабатывают и несколько сельхозмашиностроительных заводов России. Одну из них планируют официально представить через несколько дней, и тоже в Ростове-на-Дону.

Как вам это?

Анатолий Шевяков, комбайнер:

- Я пять лет отработал на зерновом комбайне и три года на силосном. Но тогда еще была сплошная механика. А сейчас такая навороченная техника! Трактора сеют, а сам тракторист только на краях разворачивает. А остальное время сидит в кабине пьет чай, а трактор сам управляется, едет ровно.

Но как бы ни было все компьютеризировано, без участия человека сложно представить работу комбайна в поле. Например, когда возникнет какая-то нештатная ситуация, например ремень порвется, аппаратура даст сигнал. А неполадки придется устранять все равно в ручном режиме. Человек должен быть всегда рядом, в кабине комбайна.

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