На Дону бывших таможенников обвинили в причинении ущерба на 900 млн

Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника отдела специальных таможенных процедур Новороссийской таможни и бывшего главного государственного таможенного инспектора. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Фигурантов дела подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, с марта по июль прошлого года на территорию РФ поступали контейнеры с табачной продукцией для их последующего экспорта. Таможенный инспектор, действуя согласованно со своим непосредственным начальником, подтвердил фактическое убытие сигарет. Но в нарушение установленных требований он не провел обязательного полного осмотра товара.

В результате вместо задекларированной продукции погрузили иной товар, а табак попал в оборот на территории Российской Федерации. Экономический ущерб бюджету страны в виде неуплаты акцизных сборов и НДС оценили почти в 900 миллионов рублей.

Бывшим таможенникам, находящимся в Ростовской области, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.