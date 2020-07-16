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16.07.2020 17:10
Рубрика: Происшествия

В Судаке главу городской полиции задержали по делу о взятке

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В Судаке сотрудники Главного следственного управления СК России по Крыму вместе со специалистами оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального МВД задержали по подозрению во взяточничестве начальника и исполняющего обязанности замначальника местного отдела внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по республике.

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Как установило управление по расследованию особо важных дел, судакский отдел полиции провел проверку того, как некий гражданин незаконно перевез 600 литров спиртосодержащей жидкости. От его имени к начальнику отдела с предложением оказать содействие в возвращении изъятого груза и прекратить проверку обратился посредник. После этого, по версии следствия, начальника ОМВД и начальник отдела участковых уполномоченных, что исполняет обязанности замначальника отдела, задумались над получением от посредника взятки. В итоге поздним вечером 14 июля этого года и. о. заместителя начальника отдела, заранее договорившись с руководителем, в местном парке получил взятку в 75 тысяч рублей.

Следователи установили, что до этого он успел получить от делегированного водителем переговорщика взятку в 50 тысяч рублей за возврат груза.

Фото: Кристина Бражникова/ТАСС
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В отношении обоих руководителей ОМВД по Судаку возбуждено уголовное дело. Им инкриминируют получение должностными лицами взятки в значительном размере (пункт "а" часть 5 статьи 290 УК РФ).

Должностные лица задержаны, сейчас с ними работают следователи. В их жилищах и рабочих кабинетах проведены обыски, изъяты документы и представляющие для следователей интерес предметы.

Следствие готовится предъявить сотрудникам полиции обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пересечения.

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