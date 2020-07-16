В Судаке главу городской полиции задержали по делу о взятке

В Судаке сотрудники Главного следственного управления СК России по Крыму вместе со специалистами оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального МВД задержали по подозрению во взяточничестве начальника и исполняющего обязанности замначальника местного отдела внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по республике.

Как установило управление по расследованию особо важных дел, судакский отдел полиции провел проверку того, как некий гражданин незаконно перевез 600 литров спиртосодержащей жидкости. От его имени к начальнику отдела с предложением оказать содействие в возвращении изъятого груза и прекратить проверку обратился посредник. После этого, по версии следствия, начальника ОМВД и начальник отдела участковых уполномоченных, что исполняет обязанности замначальника отдела, задумались над получением от посредника взятки. В итоге поздним вечером 14 июля этого года и. о. заместителя начальника отдела, заранее договорившись с руководителем, в местном парке получил взятку в 75 тысяч рублей.

Следователи установили, что до этого он успел получить от делегированного водителем переговорщика взятку в 50 тысяч рублей за возврат груза.

В отношении обоих руководителей ОМВД по Судаку возбуждено уголовное дело. Им инкриминируют получение должностными лицами взятки в значительном размере (пункт "а" часть 5 статьи 290 УК РФ).

Должностные лица задержаны, сейчас с ними работают следователи. В их жилищах и рабочих кабинетах проведены обыски, изъяты документы и представляющие для следователей интерес предметы.

Следствие готовится предъявить сотрудникам полиции обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пересечения.