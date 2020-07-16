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16.07.2020 20:05
Рубрика: Власть

Из Сочи с любовью

"Вход равнодушным на госслужбу надо запретить", - считает председатель Горсобрания Сочи Виктор Филонов
Текст: Татьяна Павловская ( Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8210)
Как-то в компании коллег мы разговорились о краевых чиновниках. Тема оказалась горячей, и спокойный разговор вылился в жесткий спор. Никто вроде бы не отрицал, что в коридорах нашей власти есть честные, компетентные, ответственные люди. Но больше всего говорили, что они вруны, карьеристы и воры. То есть случайные люди у власти, которым плевать на проблемы людей. "Да вы посмотрите соцсети, - горячился коллега, - как какая-то проблема, то камень в чиновника, печати на них негде ставить"...
Виктор Филонов: Доверия можно добиться лишь конкретным делом, а не обещаниями. Фото: Владимир Аносов Виктор Филонов: Доверия можно добиться лишь конкретным делом, а не обещаниями. Фото: Владимир Аносов
Виктор Филонов: Доверия можно добиться лишь конкретным делом, а не обещаниями. Фото: Владимир Аносов

Я и сама не лучшего мнения о многих наших чиновниках, но журналистская работа не раз сводила с теми, кто честно служил людям на своей должности. "Давайте на спор, - предложила, - называю имя человека, который не один год во власти, а вы ищете хулу на него в соцсетях. Найдете - с меня шампанское, нет - мне ящик мороженого".

Все с радостью согласились. Называю: "Виктор Петрович Филонов, в прошлом школьный учитель математики, редактор районной газеты из кубанской глубинки, глава сельского муниципалитета, руководитель Лазаревского района Сочи, первый заместитель главы курорта. А сейчас - председатель Городского собрания Сочи, то есть спикер главного курорта страны". Жду полмесяца. И в итоге - доедаю мороженое... Поиск не дал результата.

У нас часто говорят: рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. Но у этой пословицы есть и другая концовка...

...Последний раз работа свела с Виктором Петровичем в конце июня. Идем с ним к набережной. Сочи начал уже оживать после карантина. Потянулись отдыхающие. Город стал приобретать знакомые черты курорта. Приветливые и дружелюбные лица. Вспомнив мартовское негодование сочинцев, спрашиваю: "Вам простили призыв воздержаться от поездок на курорт?"

- Да, это был серьезный удар по имиджу курорта, мы многим рисковали, - объясняет он. - Ведь Сочи - моногород, экономика которого держится исключительно на курортной индустрии. Но выхода другого не было. Это решение помогло городу укротить коронавирус, эпидемиологическая обстановка была и остается на контролируемом уровне. Сейчас снова встречаем отдыхающих как самых дорогих гостей.

Фото: Ирина Белова/РГ
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В аэропорту Сочи 7 июля торжественно встретили 100-тысячного туриста. По прогнозам специалистов, в июле планируется 90-процентная загрузка отелей и санаториев курорта. В августе она составит и все 100.

- Насколько известно, бюджет города из-за пандемии недосчитался двух миллиардов рублей. Режете сейчас расходную часть бюджета?

- Не без этого, - отвечает он. - Реализацию некоторых важных проектов, к сожалению, пришлось отодвинуть. Однако социальные программы стараемся не трогать. Все, что было обещано людям, надеюсь, будет выполнено.

В свое время мы познакомились с Виктором Петровичем в Щербиновском районе. Это север края, граничащий с Ростовской областью. Он приехал туда после окончания математического факультета Кубанского университета и проработал там 27 лет. Был учителем в школе, а в 1990 году стал редактором районной газеты. Но пробыл им недолго. Добровольно покинул пост. Свое решение он тогда, помню, объяснил так:

- Мы старались делать газету для людей, писали о том, что их волновало. Но это далеко не всем районным начальникам нравилось. И меня поставили перед выбором: начать делать газету им в угоду или оставить редакторский пост. Я выбрал второй вариант, и в 1992 году вернулся в школу, чтобы снова учить детей физике и математике. Чем и занимался до 1997 года. Когда в районе сменился глава, позвали работать в администрацию. Подумал и решил согласиться.

- Вы в душе карьерист или прелести чиновничьей жизни манили, - интересуюсь я. А в ответ неожиданно услышала рассказ про рыбу.

- Вот вы, наверное, знаете и не раз писали и говорили, что рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. Так? А я однажды прочитал, что у этой пословицы есть и иная концовка: что человек ищет, где Родине служить, чтобы лучше всем было. Так что нормальные люди идут во власть не ради собственной выгоды, а чтобы помогать обществу решать социальные проблемы. И многие из тех, с кем пришлось мне работать, преследуют именно эту цель.

- А учитель, редактор и чиновник как-то совместимы?

- Никакого противоречия. Редакторская работа научила анализировать, сопоставлять факты и мнения. А учительская - работать с людьми, уметь слушать и слышать их. И на всех чиновничьих должностях, которые я прошел, благодаря этой учительской закалке удавалось решать достаточно сложные задачи. Главное быть не только в кабинете, а общаться с людьми, не быть к их проблемам равнодушным. Тут как и в школе: приходится давать задание на дом, а потом проверять, пошел ли урок впрок. Ну и самому, конечно, надо постоянно учиться. Когда в администрацию перешел, поступил на заочное отделение Кубанского аграрного университета. В сельском районе без знаний сельской экономики нечего делать...

Фото: iStock
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Сначала Виктор Филонов был первым замом главы Щербиновского района, потом избрали главой. 17 декабря 2007 года раздался звонок из администрации края: "Срочно приезжайте". По приезде его поставили перед фактом: "Принято решение делегировать вас в Лазаревский район Сочи. Там сложная ситуация..."

Тут надо пояснить, что протяженность Большого Сочи вдоль берега моря - 145 километров, 105 из которых - Лазаревский район. Кроме прибрежных поселков в его состав входят аулы, в которых компактно проживают адыги-шапсуги. За короткое время тут сменилось три руководителя. Но его снова выручили неравнодушное отношение к людям и справедливость в решении их проблем.

- Собрал лидеров национальных диаспор, вместе поехали по аулам, селам, выслушивали проблемы жителей и подключались к их решению, - вспоминает он.

Тогда в Лазаревском районе зародился и фестиваль документального кино и авторских программ "Кунаки". Это, если можно так сказать, наш совместный проект: администрация района стала учредителем фестиваля, а "РГ" - информационным его спонсором.

Представители всех субъектов Кавказа привозили на него фильмы, рассказывающие о жизни народов разных национальностей. После их просмотров начиналась дискуссия о том, что люди видели на экране и что происходит в их жизни.

Тогда же я отметила для себя одну особенность Виктора Петровича. Он чужую боль не отталкивает от себя, не остается к ней равнодушным, а как бы заражается ею, сопереживает. Помню, после моей публикации о многодетной семье (см. "РГ" "Тринадцать Кузьминых" от 13.01.2010 года), которая ютилась в крошечных комнатках цокольного этажа недостроенного дома, Виктор Филонов принял в ее судьбе самое активное участие. Он помог подвести к новостройке газ и подключить ее к канализационным сетям. И видела, как потом он радовался, увидев просторный и уютный их дом: "Хорошо помогать тем, кто сам старается изо всех сил". Ведь всю внутреннюю отделку, как и мебель, глава большого семейства сделал сам.

В 2011 году Сочи готовится стать столицей зимних Олимпийских игр 2014 года. Виктор Филонов становится первым заместителем главы администрации, курирует городское хозяйство и внутреннюю политику. Спрашиваю, как эти направления связаны друг с другом? Смеется: "Одной цепочкой. Если человек чем-то недоволен, что-то ему мешает комфортно жить, как он поступает? Правильно, власть ругает. Его доверия можно лишь добиться конкретным делом, а не обещаниями"...

Город превратился в огромную строительную площадку. Жители города часто сидели без воды, без света. Один блогер однажды собрал даже митинг. Людей немного, но все решительно настроенные. Виктор Филонов отсиживаться в кабинете не стал. Вышел к ним. Выслушал поток оскорблений. А потом одному активному "борцу" предложил сесть в машину и проехать с ним по городу.

- Несколько часов мы вместе катались - от строящейся теплотрассы до канализационных коллекторов, - рассказывал Виктор Петрович. - Под конец он изумился: "И вы всем этим занимаетесь?" Теперь он мой друг, иногда звонит, рассказывает о безобразиях, свидетелем которых стал. Я проверяю, и если информация подтверждается, принимаю меры.

Номер его сотового телефона был в открытом доступе, он принимал порой до 500 звонков ежедневно.

- Этот телефон, кстати, я сохранил, на него и сейчас иногда звонят, - улыбаясь, рассказывает Филонов. - Недавно один мужчина жалуется на перебои с электроэнергией. Решил полюбопытствовать: "А вы кому звоните?" "Виктору Петровичу, - отвечает, - у меня так записано". "А кто это?" - интересуюсь. "Думаю, электрик..." - слышу в ответ. Потом перезвонил и благодарил за помощь.

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И будучи председателем Городского собрания Сочи Виктор Филонов считает, что его основная работа, как и прежде, связана с людьми и с решением их проблем. Изменился стиль работы депутатов. Стали чаще проходить приемы по месту жительства, причем на них приглашают представителей Водоканала, квартирно-правовой службы и других предприятий ЖКХ.

- Для некоторых руководителей порой бывает проще решить вопрос с прокладкой трех километров дороги, чем обустроить трехметровый проход к мусорным бакам, - возмущается Филонов. - Я им говорю: к вам не достучаться, пусть люди при мне спрашивают, почему не решаются проблемы. И предупреждаю, чтобы впредь не отмахивались от жалоб отписками. Когда читаешь некоторые из них, такое ощущение возникает, словно их писал не человек, а машина...

В итоге количество жалоб сократилось, а благодарностей, напротив, увеличилось. Он поименно знает всех старост населенных пунктов, квартальных, руководителей ТОСов. Постоянно держит с ними связь. "Без них невозможно решить ни одной задачи. Мы - одна команда, которая работает над выполнением наказов избирателей".

И еще мне очень приятно, что Виктор Филонов давний и верный друг "Российской газеты". Чуть ли не с первого выпуска. Каждый рабочий день он начинает с чтения свежего номера газеты: "Полезно. Узнаешь и что людей волнует, и из моря информации выплывешь. Всем советую"...

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