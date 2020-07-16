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16.07.2020 14:08
Рубрика: Общество

Вильфанд: "Бархатный сезон" на Черном море продлится до октября

Текст: Ольга Игнатова

В этом году "бархатный сезон" на черноморских курортах может продлиться весь сентябрь и даже захватить октябрь, пообещал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентар России Роман Вильфанд.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Метеоролог напомнил, что "бархатный сезон" означает одинаковую температуру воздуха и воды. Это самое комфортное время для отдыха и оздоровления.

Он отметил, что на российских курортах будет часто наблюдаться антициклональный режим погоды, что приведет к постоянному росту температуры.

Ранее Вильфанд рассказал "Российской газете", что на курортах Крыма температура воды прогрелась до 26 градусов, а от Новороссийска до Сочи - до 27 градусов. Правда, нередко происходит такое явление, как апвеллинг, когда теплые поверхностные воды сдувает сильный ветер, а на поверхность выходят более холодные течения. Тогда температура воды резко падает, но это продолжается недолго - один-два дня. "Зато вода будет более чистая", - отмечает Вильфанд.

Сейчас над Черным морем можно увидеть и смерчи. Большинство не выходят на сушу. Но два все-таки вышли. К счастью, без последствий.

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