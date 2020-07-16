Банду из Нижнего Тагила обвинили в организации автоподстав

Дело нижнетагильской группировки автоподставщиков, которые обвиняются в страховом мошенничестве на сумму более 2,1 миллиона рублей, ушло в суд.

Как сообщает Свердловская областная прокуратура, банду в 2017 году собрала местная жительница. В ее состав вошли знакомые женщины: одного она ценила за преданность и исполнительность, другой был специалистом по ремонту машин, еще двое оказывали услуги аварийного комиссара, знали, как оформить ДТП и были знакомы с сотрудниками ГИБДД.

Сообщники купили несколько автомобилей для инсценировки аварий. Водителям о своей деятельности они не сообщали, за участие в афере предлагали оплатить штрафы или полис ОСАГО.

"Участники организованной группы подыскивали место для фиктивного ДТП, намеренно повреждали машины, создавая видимость аварии, извлекали подушки безопасности, портили ремни. Затем, либо намеренно сталкивали автомобили, либо ставили их на дорогу с уже имеющимися повреждениями кузова. Фотографировали все это и обращались в ГИБДД для оформления ДТП и получения документов для страховой", - рассказали в пресс-службе облпрокутуры.

После получения страховой выплаты, деньги делились между членами банды и теми, кто был вовлечен в ее деятельностью, часть выделялась на организацию новых автоподстав.

Обвинительное заключение в отношении пятерых членов организованной группы и восьми их сообщников ушло в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. "В зависимости от роли, они обвиняются по чч. 2, 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в том числе организованной группой)", - уточнили в прокуратуре, добавив, что потерпевшими по делу являются три страховых компании, совокупный ущерб которых превышает 2,1 миллиона рублей". На жилье и машины обвиняемых наложен арест на сумму 2,7 миллиона рублей.