Тюменский опыт газификации может помочь другим российским регионам: его внедрение в масштабах страны позволит существенно ускорить развитие газоснабжения территорий, подчеркнули эксперты на совещании в Тюмени с участием представителей власти, полпредства президента РФ в УрФО, руководителей региональных управлений надзорных органов, УФАС, структур Газпрома и других заинтересованных сторон.

Газификация - задача государственной важности, под­черк­нул главный федеральный инспектор по Тюменской облас­ти Дмитрий Кузьменко. По его словам, для ее решения в первую очередь необходимо обес­печить доступность подключения к сетям, ее приемлемую стоимость для населения.

Как рассказал заместитель губернатора Тюменской облас­ти Вячеслав Вахрин, в регионе эта цель достигается с помощью государственно-частного партнерства - стратегического сотрудничества правительства области и компаний группы "Газпром". Включение строительства отвода от уличного газопровода до земельного участка потребителя в областную программу газификации позволяет домохозяйствам присо­единяться к газовым сетям по доступной цене. К примеру, подключились к трубе жители 478 домов в поселке Лебедевка Заводоуковского района. Проектную документацию разработали в 2018 году, с июня и до конца прошлого года вели строительство. За счет внебюджетных средств в рамках программы газификации Тюменской области по всем улицам Лебедевки проложили внутрипоселковые газопроводы (всего около 28 километров). Поскольку отводы от уличных газопроводов до участков потребителей построены в рамках госпрограммы, плата за техприсоединение для них составила всего 2600 рублей.

У тюменской модели еще несколько особенностей. В первую очередь это принцип эффективности, которым руководствуются при включении мероприятий в региональную программу: он предусматривает первоочередную газификацию тех зон, где планируется потребление наибольших объемов природного газа, то есть реализуются инвестпроекты. Это обеспечивает окупаемость вложений и экономическую целесообразность последующей эксплуатации газовых сетей. Такой подход позволяет не утяжелить тариф на транспортировку газа инвестиционными затратами и через прирост объемов реализации газа обеспечить рентабельность сетевого строительства. По сути, это новая философия такого бизнеса: газораспределительная организация ориентирована на увеличение прибыли в зависимости от роста объемов продаваемого газа, а не от километража сетей.

- Населенный пункт, в который приходит газ, получает второе дыхание, возможности для экономического развития, - подчеркивает Вячеслав Вахрин.

Второй важнейший момент - использование ресурсного метода ценообразования, позволившее более эффективно использовать инвестиции и снизить стоимость работ по газификации более чем в два раза. Удешевляет и ускоряет работу и то, что газораспределительная организация применяет проекты многократного использования.

Третий - в регионе оптимизированы административные процедуры строительства газовых сетей и технологического присоединения потребителей к ним: отменена необходимость получения разрешения на строительство неопасных сетевых объектов, ускорены сроки выдачи разрешений на размещение объектов на государственных и муниципальных землях, внед­рен уведомительный принцип производства земляных работ.

Результат - удвоение темпов строительства газовой инфраструктуры. В 2019 году в рамках программы построено 97 километров газораспределительных сетей, 71 из них - в сельской местности. В частности, построили газопроводы для газификации 1270 домо­владений в 24 населенных пунк­тах региона. Кроме того, специалисты выполнили про­ектно-изыскательские работы по 64 объектам, строительство которых запланировано на этот год. Общий объем финансирования работ составил 175,4 миллиона рублей. Благодаря областной программе доля газифицированных сел и деревень в общем количестве сельских населенных пунктов, подлежащих газификации, к концу 2019-го достигла 74,96 процента (для сравнения: в начале 2014-го она составляла 64,3 процента).

В 2020 году реализация программы газификации Тюменской области продолжается. Работы ведутся в целом ряде населенных пунктов региона: селе Богандинском Тюменского района, в Бобылево Исетского района, в Аромашевском, Абатском районах. Важно отметить, что граждане, имеющие право на льготы (а таких 42 категории - от ветеранов войны и труда до малоимущих семей), с 2008 го­да получают социальную поддержку на оплату или возмещение затрат на газификацию жилого дома. Сумма существенная - до 40 тысяч рублей. За счет субсидии оплачиваются работы по газификации жилого дома, выполняемые газорас­пределительной организацией в рамках договора подключения, а также необходимые материалы и газовое оборудование. Для ее получения достаточно обратиться в местную администрацию.

Справка

В результате реализации программы газификации Тюменской области с 2014-го по 2019 год построено более тысячи километров внутрипоселковых и межпоселковых сетей, созданы условия для использования газа более чем в 16 тысячах домовладений. Уровень газификации региона, рассчитанный как доля жилья, отапливаемого посредством использования природного газа, увеличился с 89,2 до 94,4 процента. К 2024 году планируется достичь уровня 98 процентов.