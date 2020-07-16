Господа слуги: Что должно произойти, чтобы слово "чиновник" звучало гордо

Один госслужащий - добросовестный и опытный - вычитывая свой комментарий, попросил не называть его чиновником: по его мнению, термин больше подходит для отрицательного персонажа, а мы писали про хорошее дело. И ведь не поспоришь. Хотя, по сути, чиновник - не более чем должностное лицо, связующая нить между гражданином и государством, а его прямая обязанность - служить людям.

Танцы по нормативу

В середине прошлого века поселок Анатольская, выросший при железнодорожной станции, процветал: предприятия по добыче золота и платины, шесть сотен жителей, две школы, магазины, совхоз, кормивший не только сельскую округу, но и расположенное в тридцати километрах сердце уральской промышленности - город Нижний Тагил. Сейчас здесь ни школ, ни магазина, да и постоянных жителей всего ничего - 122 человека, летом благодаря дачникам в три раза больше. И у каждого болит душа за судьбу Анатольской.

- Я живу здесь полвека, последние пять лет являюсь старостой. Вижу, что местное самоуправление ведется неправильно: наша администрация попросту не хочет выполнять свою работу, - возмущается Борис Панов.

Несколько лет назад в поселке закрыли стационарный медкабинет. Фельдшерско-акушерский пункт приезжает в Анатольскую дважды в неделю, а старое помещение простаивает.

- Мы с 2016 года предлагаем организовать в нем учреждение культуры - клуб или избу-читальню. Там можно не только досуговые мероприятия проводить, но и, скажем, выборы. Мы, знаете, где голосуем сейчас? В помещении, где железнодорожники переодеваются. Запах тот еще… А тут - побелить, покрасить - не справимся что ли? - удивляется Борис Панов.

Переписка с администрацией продолжается четвертый год. Согласно ответам, здание такое ветхое, что даже капремонт не спасет. Или спасет, но расходы в обозримом будущем не запланированы. С 2018 года оно в безвозмездном пользовании Николо-Павловской территориальной администрации (входит в структуру администрации Горноуральского ГО - прим. ред.). Она, согласно официальному ответу, который глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников дал "РГ", собирается использовать его "как нежилое помещение для решения вопросов местного значения в поселке Анатольская". А учреждений культуры на территории округа по нормативам достаточно. Только вот ближайшее к Анатольской - в десяти километрах. Далековато бегать на танцы и литературные вечера.

Кто и какие вопросы планирует решать в здании бывшего медпункта и что мешает найти другое помещение, выяснить не удалось: Дмитрий Летников не захотел общаться с корреспондентом "РГ", сославшись на то, что подробно обо всем рассказал в письменной форме.

Инициатива наказуема

Сельчане, конечно, выкручиваются. Праздники устраивают на спортплощадке, которую пять лет назад на собственные средства установил местный житель Андрей Юшков - вложил 600 тысяч рублей.

- Я состоял в инициативной группе, - рассказывает Борис Алексеевич. - Мы приехали в Николо-Павловскую администрацию, сказали, что хотим поставить спортплощадку на таком-то месте. Они: "Да, давайте". Главой городского округа тогда был Александр Сергеев, он даже на открытие приезжал, есть фото и видео. А потом выяснилось, что корт стоит в полосе отвода железной дороги. Мы этого не знали. Почему нам сразу не сказали?..

Свердловская железная дорога требует от местных властей признать объект бесхозным, демонтировать или перенести: использовать землю под корт нельзя, да и попросту опасно - слишком близко к путям.

В администрации говорят: запроса на согласование проекта, выделении земельного участка и прочих документов не поступало, разрешений никто не давал, собственник не определен, поэтому у властей нет прав на действия с объектом. Варианты для размещения площадки ищут, но это сложно: высокая плотность жилой застройки.

Головой о стену

- Знаете, после моего обращения в СМИ и ваших запросов к нашей администрации, у нас решился вопрос по воде, - делится Борис Панов. - Несколько лет местные власти отказывались принимать на баланс скважину и колонки, которые сейчас обслуживает железная дорога. Вместо них собирались пробурить новые скважины, мы не хотели - они были бы неглубокие, а вода в них не такая чистая. И вот буквально на днях стало известно, что вроде как берут на баланс нашу систему водоснабжения.

Новость Бориса Алексеевича, конечно, обрадовала, но по большому счету руки у него почти опустились.

- Устал биться головой о стену, - говорит он. - Моя задача - знать проблемы вверенной территории, извещать о них администрацию, вместе искать пути решения. Предложения от нас идут, а помощи практически никакой. Мы же ничего сверхъестественного не просим. Даже на ремонт дорог сами скидываемся: ежегодно собираем тысяч по 10-15, закупаем речную гальку, просим в администрации бульдозер и подсыпаем проблемные места. Когда нам меняли опоры линии электропередач и тянули новые кабели, мы собрали 15 тысяч рублей и купили светильники для фонарей - теперь у нас весь поселок освещен. Красота! Если бы мы этого не делали, поселок совсем бы пропал. У администрации всегда какие-то отговорки, отписки, бумажная волокита. Ощущение, что отмахиваются от нас, как от назойливых мух.

Отмахиваются не всегда. Порой инициатива буквально рушатся под натиском госструктур. В 2017 году в селе Невежкино Саратовской области сломали хоккейный корт, который построил на собственные средства местный фермер. 17 лет там тренировались юные спортсмены, а потом чиновники сочли, что площадка небезопасна для детей. В Тюменской области в прошлом году разрушили дорогу, которой местные пользовались тридцать лет и сами приводили в порядок - оказалось, она построена с нарушением всех требований.

В 2013-м Екатеринбург чуть не остался без оранжевых абажуров возле Оперного театра, которые уже семь лет появляются на фонарях в январе, вплетая на радость горожанам и гостям города в зимний пейзаж нотки домашнего уюта. Автор инсталляции - Тимофей Радя, журнал Forbes назвал его одним из самых перспективных молодых художников России. В первый год администрация восприняла работу в штыки: "Установка абажуров приводит к увеличению ветровой нагрузки на опоры, воздействие которой может оказать разрушающее действие на конструктивные элементы уличного торшера, стать причиной травмирования пешеходов, повышения пожароопасности объекта". Опоры устояли, происшествий не случилось. Художник через некоторое время сам демонтировал арт-объект, а на следующий год повесил вновь - безо всяких согласований. На этот раз творца журили не так сильно, а потом и вовсе перестали: суть уличного искусства в спонтанности, поэтому пусть творит, как душа просит.

Почему "нет"?

Странно: с одной стороны государство стимулирует граждан к активности, выдавая гранты и устраивая конкурсы, с другой - общественная инициатива то и дело натыкается на равнодушие, безучастность и бюрократические барьеры.

- Часто на местах чиновники работают по старинке, - считает директор института системных политических исследований Анатолий Гагарин. - Они мыслят несовременно, не понимают, что такое гражданское общество, что это за инициативы такие. Стараются поддерживать только то, что наверху считается правильным - например, социальные проекты. Остальное рассматривают через очень большое увеличительное стекло, плюс есть "прикормленные" общественники со своими идеями. Но при определенных усилиях все возможно. Те же президентские гранты получить порой проще, чем поддержку у местной администрации.

Чиновников понять можно: жители настроят-натворят, а отвечать администрации. Разбираться с надзорными органами и приводить объект в соответствие с нормативами - тоже госслужащим. Вот и стараются пресечь на корню начинания, чтобы меньше мороки было. Но какое может быть развитие при таком подходе?

- На госслужбу пришло новое поколение, выросшее в 1990-е. Их интересуют лишь деньги, собственная выгода и благополучие, до людей дела нет, - считает чиновник с многолетним стажем, в прошлом занимавший высокий пост в правительстве Свердловской области. - Раньше руководство муниципальных образований ни дня на месте не сидело: каждый день - объезд населенных пунктов. А сейчас разве кто-то ездит? Пока не сменится поколение, не придут те, кто готов не только перекладывать бумажки, ничего не изменится. А вообще все зависит от того, кто у руля: как он поставит работу, так все и будет.

Действительно, госструктурам нужны люди, способные не только сухо объяснять, почему "нет", но и что-то делать, чтобы стало "да". И, может быть, со временем термин "чиновник" лишится негативной коннотации.

- Во время учебы у ребят, которые планируют связать себя с государственной службой, глаза горят. Они создают проекты, пишут работы об индивидуальном подходе к работе с населением, блестяще знают законодательство, категорически против коррупции, - говорит заведующий кафедрой теории и социологии управления Уральского института управления РАНХиГС доктор социологических наук Александр Ваторопин. - А потом приходят на службу, сталкиваются с реальностью, слышат советы "опытных" коллег, и что-то в них ломается. Конечно, так происходит не со всеми. На госслужбе очень много добросовестных, честных и ответственных людей. А к недоработкам, равнодушию и безучастности со стороны чиновников, я думаю, стоит привлекать внимание, иначе изменить что-то в системе не выйдет. Гражданам я бы посоветовал не сдаваться: писать запросы, обращаться за помощью к депутатам, к журналистам - добиваться своего.