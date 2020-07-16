Хозяйства тюменского АПК заготавливают корма с опережением на 2-3 недели

К середине июля сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства Тюменской области заготовили 74 тысячи тонн сена и обеспечили 58 процентов от общей потребности на зиму. Работы по заготовке ведутся с опережением сроков на 2-3 недели.

Как рассказали в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, динамика заготовки сена в регионе в два раза выше, чем в 2019 году. Примерно такая же динамика по заготовке сенажа: если в прошлом году в это время запасли 26 процентов от потребности, то в этом - 34.

Лидируют в заготовительных работах аграрии Упоровского, Исетского и Викуловского районов. В Упоровском районе предприятия АПК обеспечили 97 процентов своих потребностей, в Исетском - 94 и в Викуловском - 89. В Упоровском районе успешно выполняют план в СПК Емуртлинский и в ЗАО "Нива-агро". Аграрии этого района каждый год - в числе лидеров.

78 тысяч га в регионе занимают сеяные многолетние травы и 36 тысяч га - естественные сенокосы, включающие разнотравье. Всего в Тюменской области в этом сезоне планируется заготовить почти 129 тысяч тонн сена. Этой сезонной работой сейчас занимаются более 170 хозяйств.

Продолжается и заготовка сенажа. Провяленная и законсервированная трава сохраняет обменную энергию, протеин, сахар, каротин и одновременно является достаточно концентрированным кормом, чтобы обеспечивать полноценный рацион высокопродуктивных животных. Заготовкой сенажа сегодня заняты 55 хозяйств.

Весна в этом году была ранней, поэтому пригодная для заготовки вегетативная масса сформировалась раньше, чем обычно, объяснили в департаменте. При возможном выпадении осадков в августе и сентябре можно снимать второй укос. Если будет удовлетворена потребность хозяйств, созданные запасы и излишки продадут соседям, которые не успеют заготовить сено в необходимых количествах. Например, сенаж из Тюменской области в таких случаях продают и вывозят в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.