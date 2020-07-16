В регионе начали сносить ограждения, которые мешают отдыхающим подходить к озерам.

О том, что хозяева участков, расположенных вблизи водоемов, не только активно строятся, но и "приватизируют" береговую линию, известно давно. Предпринимались и попытки сопротивляться такому захвату, но безрезультатно: заборы стали привычным атрибутом курортных ландшафтов. Теперь борьба за свободный доступ к озерам вновь активизировалась, причем под эгидой государства. На днях инспекторы, сотрудники полиции, областного госучреждения "Особо охраняемые территории Челябинской области" провели рейд на озере Увильды - проверили законность прибрежных построек. Только в границах Аргаяшского района обнаружилось около двадцати заборов, преграждающих путь к воде. Их владельцам теперь придут предписания о сносе.

Ранее подобные проверки прошли и на озере Тургояк, которое называют младшим братом Байкала. Но о полной капитуляции строителей ограждений говорить рано: обычно они сдаются только на время.

- Жители поселка Увильды сообщили, что в районе гос­тевого комплекса "Лион" был восстановлен забор, демонтированный ранее, - рассказал заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

Чтобы отбить желание возводить заборы, глава координационного совета при губернаторе по вопросам экологии Рашид Исмаилов предлагает повысить ответственность за подобные нарушения. Ощутимый штраф не только обеспечит южноуральцам возможность насладиться красотой памятников природы, но и пополнит бюджет.